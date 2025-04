Brabant is meer dan 200 wandelstartpunten rijker

Vanaf 1 april ontdekken recreatieve wandelaars in Brabant via het platform WandelStarter gemakkelijk startpunten voor de mooiste wandelroutes dicht bij huis. Dit gebruiksvriendelijke en digitale platform, initiatief van onder andere Brabant Partners, toont in één oogopslag honderden startpunten voor een wandeling in Brabant. Alles is op locatie aanwezig om spontaan en onbezorgd op pad te gaan. Denk aan voldoende parkeerplaatsen en een bewegwijzerde route tot 10 kilometer.

Het platform werd gelanceerd met een geslaagde 1 aprilgrap op sociale media. In een video werd aangekondigd dat robots de boswachters in Brabant zouden gaan ondersteunen. De videocampagne bereikte honderdduizenden mensen en zorgde voor honderden reacties.

WandelStarter

WandelStarter is ontwikkeld binnen het Europese MONA Interreg-project, geleid door Brabant Partners. In dit internationale samenwerkingsverband bundelen natuurgebieden, kennisinstellingen en regio’s uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland hun krachten om recreatiedruk te spreiden. Met WandelStarter worden wandelaars op een laagdrempelige manier naar minder bekende routes geleid, weg van drukke hotspots. Zo draagt het initiatief bij aan duurzame recreatie in Brabant.

Om te meten waar en wanneer er sprake is van drukte, wordt er in opdracht van Van Gogh Nationaal Park onderzoek verricht in de Loonse en Drunense Duinen. Deze pilot kan worden uitgebreid in meerdere gebieden om de effecten van de gewenste spreiding van bezoekers in beeld te brengen.