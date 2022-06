China weert Tesla’s in de buurt van ‘partijcongres’

Slecht nieuws voor Tesla-rijders in China. Zij mogen in juli en augustus met hun Amerikaanse elektrische bolide niet naar de regio van Beidaihe. In die periode staat in de Chinese badplaats het jaarlijkse zomercongres van partijbonzen gepland. De maatregel om Tesla’s te weren is genomen door de Chinese overheid uit angst voor mogelijke spionage, zo meldt Reuters dat met diverse bronnen sprak die uiteraard verder anoniem wensen te blijven.

China bang voor een ‘007 Tesla’

De Chinezen zijn met name bang dat de camera’s van een Tesla gebruikt kunnen worden om zaken te filmen, en door te spelen aan inlichtingendiensten. Ze vrezen dus de ‘007 Tesla’ ;) Het heeft wel iets weg van de Amerikaanse, en inmiddels ook wereldwijde, paniek rondom spionage via (mobiele) netwerken en slimme apparaten die afkomstig zijn uit China, en Huawei in het bijzonder. Payback? Zou kunnen.

Het is overigens niet de eerste keer dat Tesla’s verboden worden in de buurt van Chinese politici. Enkele weken geleden werden de Amerikaanse EV’s al een keer geweerd uit het centrum van Chengdu toen de Chinese president Xi Jingping daar een bezoek bracht. Vorig jaar werd al bekend dat Telsa’s ook niet meer welkom zijn in (de buurt van) militaire installaties in China. Ook toen werd spionage via de camera’s als voornaamste reden genoemd.