​Bijna helft van de huishoudens heeft nog televisie via kabel

We appen, Snappen, TikTokken, mailen en chatten wat af met zijn allen. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het mobiele dataverbruik van Nederland 35 procent gestegen ten opzichte van 2020. Met z’n allen ‘verbranden’ we 1,3 miljard gigabyte. Een andere opvallende bevinding is dat nog bijna de helft van de Nederlandse huishoudens televisie kijkt via de kabel .

Bij belminuten lijkt dat anders te werken: hierin neemt de ACM neemt ook het internet mee, dus voice of IP. In 2020 belden we bij elkaar 42,9 miljard minuten bij elkaar en in 2021 was dat 49,3 miljard minuten (!). We hebben elkaar veel te vertellen. Is er dan niets dat wel omlaag gaat? Ja wel, sms’en doen we steeds een beetje minder: van 2,7 miljard sms'jes in 2020 naar 2,4 miljard sms'jes in 2021. En dat terwijl WhatsApp er uren uit heeft gelegen…

Er wordt in de telecommonitor van de ACM gekeken naar het dataverbruik. Het valt op: we zijn juist meer aan huis gekluisterd geweest door de coronamaatregelen, waardoor het erop lijkt dat mensen hun telefoon toch niet altijd op het wifi-netwerk laten gaan en kiezen voor hun data-abonnement. Dat is verstandig als je in een openbare ruimte bent, zoals een koffietentje, maar als je op een beveiligd netwerk van je werk online gaat of bij jezelf thuis op de wifi, dan zou dat veel data schelen.

De ACM heeft ook iets bekendgemaakt over tv-abonnementen binnen huishoudens, maar dat blijft wel wat vaag. Van de 8,1 miljoen huishoudens die ons land telt, zouden er slechts één miljoen helemaal geen televisie-abonnement hebben. Het schiet dus nog niet heel erg op met het doorknippen van de kabel, al zijn die 8,1 miljoen huishoudens zeker niet allemaal aangesloten op de ‘ouderwetse’ kabel. 1,52 miljoen huishoudens gebruiken glasvezel, de kabel wordt gebruikt door 3,92 miljoen huishoudens en er zijn ook nog 1,87 miljoen huishoudens die via satelliet of DSL kijken.

Verder stijgt ook de smarthometak. Er is een flinke stijging in het ‘smart’-segment, want slimme gadgets zoals alarmsystemen en slimme energiemeters, maar bijvoorbeeld ook moderne auto’s, gebruiken vaker een internetverbinding om informatie te verzenden en verwerken. Dit zijn vaak speciale machine-to-machine aansluitingen. Waar in 2020 nog 7,9 miljoen waren, schoten ze in 2021 omhoog naar 9 miljoen.

Kabel nog niet doorgeknipt

Het lijkt dus nog niet zo te zijn dat we in Nederland massaal onze televisie-abonnementen gedag zeggen en overstappen op streamingdiensten. Dat kan onder andere komen omdat het aanbod heel anders is. Een gezin dat Netflix heeft, zal op Netflix geen shows kunnen bekijken zoals The Masked Singer. Echter zijn er ook veel streamingdiensten die dit wel aanbieden, zoals Videoland en NLZiet. Je hoeft dus zeker niet allerlei programma’s te missen (die van de NPO sowieso niet, want daar is de NPO Start-app voor).

Het is en blijft bijzonder dat de aantallen van zoveel factoren van de mobiele markt zo blijven stijgen: we zijn de afgelopen jaren enerzijds juist minder mobiel dan ooit geweest en anderzijds lijken de jaren 2020 en 2021 vrij veel op elkaar door de vele lockdowns. Aan de andere kant zijn er veel generaties die inmiddels nooit meer een computer gebruiken en altijd op zijn smartphone zit, wat uiteraard alleen maar wordt versterkt wanneer deze (vaak jonge) mensen niet de mogelijkheid hebben om iets leuks te gaan doen met vrienden. We zijn dan ook heel benieuwd naar de cijfers van volgend jaar, nu Nederland weer volop open is.