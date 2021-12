​We smsen en bellen wéér minder, maar data gaat door het dak

Je zou denken dat we door het thuiswerken vaker de telefoon pakken om te bellen, maar dat doen we in ieder geval niet op de traditionele manier. In het derde kwartaal van 2021 hebben we weer minder gebeld: het daalde met 5 procent naar 11,6 miljard minuten. Sms’jes zijn ook weer gedaald: er werden in totaal 546 miljoen sms’jes gestuurd. Hoe dat komt? Dat komt allemaal door data en wifi.



Sms'en en bellen

Veel mensen bellen allang niet meer via de lijn, maar kiezen ervoor om bijvoorbeeld binnen WhatsApp te bellen, een Zoom-vergadering op te zetten of überhaupt niet te bellen. We leven inmiddels in een samenleving die zo gewend is om in tekst te communiceren, of anders een voiceje te sturen, dat bellen inmiddels een veel te directe aangelegenheid is. Onder jongeren tussen 18 en 30 jaar schijnt zelfs 40 procent bel-angst te hebben.

In het derde kwartaal van 2021 hebben we 346 petabyte aan mobiele data verbruikt. Dat is zoveel dat het moeilijk is voor te stellen, maar het is in ieder geval 31 procent meer dan een jaar eerder. Dat is een gigantische stijging. Verrassend ook, want door het vele thuiswerken en de andere coronamaatregelen zou je verwachten dat we vooral met onze smartphones op de wifi online zijn in plaats van via data. Tegelijkertijd wordt data juist veel ingezet om bijvoorbeeld een wifi-hotspot te maken, mocht je in een parkje of op het strand werken.