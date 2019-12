​We verbruiken in Nederland steeds meer mobiele data

We gebruiken onze telefoons steeds vaker voor steeds meer verschillende dingen: YouTube, TikTok, Netflix, het zijn allemaal diensten die veel meer data verbruiken dan slechts appjes met tekst versturen. Dat we steeds meer data nodig hebben, dat blijkt uit de monitor van ACM, de Autoriteit Consument & Markt.



Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt schrijft in de Telecommonitor dat we in het tweede kwartaal van dit jaar 3 gigabyte aan mobiele data verbruikten in de maand. Het gaat om het gemiddelde van Nederland. In 2018 was dat 1 gigabyte minder. Je kunt bij je eigen provider zien wat je maandelijkse verbruik is van data, iets wat enorm wordt beïnvloed door hoeveel je je telefoon gebruikt en waarvoor, maar ook hoe vaak je op wifi zit in plaats van eigen data.

Het is niet anders dan anders dat het dataverbruik stijgt in ons land, maar het is volgens ACM wel een sterkere stijging dan we ooit zagen. Vergeleken met de eerste helft van 2018 is het dataverbruik met 18 procent gestegen in de eerste helft van 2019. Tegelijkertijd daalt het gebruik van vaste telefoons. Mensen bellen minder lang en sluiten minder abonnementen op vaste telefonie af.

Bundels blijven groeien

Er blijkt ook een groei te zijn in de aanschaf van bundels waarbij je je mobiel abonnement afneemt in combinatie met een vast abonnement, zoals televisie, vaste telefonie, internet voor thuis en connectie voor je mobiel. KPN en Ziggo zijn de grootste aanbieders van breedbandinternet. Zij hebben allebei marktaandelen tussen de 40 en 45 procent. Het kleinere Tele2 zit samen met andere kleinere aanbieders tussen nul en vijf procent.

Er zijn in Nederland inmiddels in de eerste helft van 2019 ruim 1,3 miljoen glasvezelaansluitingen in totaal en daarmee ziet ACM de koperaansluitingen dalen. Dat is een ton meer dan in de eerste helft van 2019. Dat gaat dus nog niet zo heel erg snel, zeker niet als er wordt gekeken naar de stedelijke gebieden. Het komt volgens ACM omdat de concurrentie hier hoger is, waardoor aanbieders elkaar dwarsliggen. Een groot probleem, want het is voor de exploderende vraag naar breedbandinternet essentieel om een bredere uitrol te hebben van het veel snellere glasvezel.