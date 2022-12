Apple werkt aan ondersteuning voor externe ‘App Stores’

Apple zou haar App Store, en vooral iOS, in Europa aan het voorbereiden zijn om het installeren en aanbieden van zogenoemde third party apps mogelijk te maken. Het is een direct gevolg van de Digital Markets Act (DMA) die, met enige vertraging, in de loop van volgend jaar van kracht wordt. Daarin worden aanbieders van diensten zoals Apple en haar App Store, verplicht om ook andere aanbieders op hun platform toe te laten. Iets waar met name Apple zich al jaren tegen verzet. Het zou volgens de fabrikant funest zijn voor de veiligheid van haar producten en diensten.

Andere app stores en sideloading

De DMA houdt in dat Apple niet alleen app-stores van derden moet toestaan, maar ook sideloading, waarbij gebruikers software kunnen installeren die van internet is gedownload. Apple noemt dat sideloaden "de beste vriend van een cybercrimineel". Maar, als de EU het oplegt, dan zal ook Apple – als ze zich niet blauw willen betalen aan boetes en ellenlange juridisch gesteggel – overstag moeten.

Dat wil overigens nog niet zeggen dat Apple het haar concurrenten heel erg makkelijk zal maken. Zoals met alle (EU) regelgevingen, zijn er altijd grijze gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van (extra) strenge beveiligingseisen aan de extrerne app stores en betaalmogelijkheden. Daarnaast, zo meldt Apple kenner Marc Gurman van Bloomberg, heeft Apple nog niet besloten of het ontwikkelaars betalingssystemen van derden in apps zal laten installeren. Iets dat volgens de DMA ook verplicht is. En er zijn volgens Gurman nog meer ‘uitdagingen’. Wat te denkenb van het compatible maken van iMessage met andere diensten, ook een voorwaarde van de DMA. Evenals het openstellen van het Find My-netwerk voor andere locatie-accessoires.