VS werkt aan een wet voor meer diversiteit en betaalmogelijkheden in app stores

Als het aan een drietal senatoren ligt, dan komt er een wet, de zogenoemde Open App Market Acts, die Apple, Google en andere aanbieders van app stores verplicht om meer diversiteit en betaalmogelijkheden toe te staan. Het wetsvoorstel spreekt over een regulering die moet leiden tot het bevorderen van de concurrentie en het verminderen van de controle die bedrijven als Google en Apple hebben over het aanbod en (betaal)mogelijkheden binnen hun app stores. De regulering moet zorgen voor een betere kwaliteit van het aanbod en lagere kosten voor consumenten.

Eigen betaalsystemen en third party app stores

Een van de speerpunten van het wetsvoorstel is een verbod op regels die de huidige app store aanbieders de mogelijkheid biedt om leveranciers van apps en diensten te verplichten het (in-app) betaalsysteem van de app store te gebruiken. Dit betekent dus dat app aanbieders de vrijheid krijgen om, binnen een app store, klanten via hun eigen betaalsysteem te kunnen bedienen. Of, als zij dat willen, hun apps of diensten tegen een goedkoper tarief via een andere app store aan te bieden. Denk daarbij aan het conflict tussen Apple, Google en Fortnite over precies deze onderwerpen.

Tot slot wordt in de wet ook bepaald dat leveranciers van besturingssystemen de installatie van zogenoemde third party app stores mogelijk maken. Dit betekent dat je straks op een iOS toestel niet meer persé de App Store hoeft te gebruiken en dat andere app store aanbieders hun diensten dus ook in iOS mogen aanbieden. Iets dat Google met haar Android OS overigens al wel toestaat.