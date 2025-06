Zijn notificaties op je smartphone het nieuwe roken?

Je wil weten of je salaris al is gestort, dus je pakt je telefoon om naar de bank-app te gaan. Een kwartier later leg je je telefoon weer weg, zonder dat je bank-app ooit is geopend. Waarom? Meldingen. De kans is groot dat je afgeleid raakte omdat TikTok je op een video wees of iemand je een WhatsApp stuurde, en je dat op je telefoon zag en dus eerst ging doen. Het lijkt onschuldig, maar is dat zeker niet altijd: je zou notificaties op je smartphone zelfs het nieuwe roken kunnen noemen. Dit is waarom.

Op de hoogte zijn

De rokers op kantoor kennen altijd de roddels. Sterker nog, in veel kleine bedrijven waarin de directeur ook rookt, weten rokers zelfs eerder welk belangrijk zakelijk nieuws er te vertellen is dan de mensen die niet roken en gefocust doorwerken. In dat opzicht is een melding ook een beetje als een sigaret: het trekt je vaak terwijl je gefocust met iets bezig bent even dat gesprek in. Je bent dan weer op de hoogte, maar je bent waarschijnlijk wel je concentratie van waar je mee bezig bent een tijdje zoek.

FOMO

FOMO ligt een beetje in het verlengde van het punt hierboven, maar dan gaat het niet zozeer om het weten wat er speelt, wat de actualiteiten zijn, maar wel dat sociale. Als anderen roken, dan hebben ze misschien wel onderonsjes waarnaar later op de werkvloer aan gerefereerd wordt, terwijl jij dan mist waar het over gaat. En misschien wil je gewoon ook gezellig even in de zon staan met je collega’s of vrienden, en voel je dus dat je dat mist als je niet mee gaat roken. Hetzelfde geldt voor die meldingen: zeker als je ze wel ziet binnenkomen maar je er om wat voor reden dan ook even niks mee kan doen, dan kun je een enorm gevoel krijgen dat je iets mist.