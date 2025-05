Vandaag praten veel mensen bij de koffieautomaat over het nieuws dat blijkbaar 40 procent van de 12- tot en met 16-jarigen die vapen eraan verslaafd zijn. Bijna 1 op de 10 kinderen van 12 jaar heeft bovendien al eens gevapet. Schokkende cijfers, maar wat halen jongeren er precies uit? Reden voor ons om te duiken in de voordelen en nadelen van vapen.

Voordeel: het zou minder schadelijke stoffen bevatten

We beginnen positief, want vapen bevat minder schadelijke stoffen. Alleen kun je je wel afvragen vergeleken met wat dat dan is. Het is minder schadelijk dan de teer en kankerverwekkende stoffen die in tabakssigaretten zitten. Als je dus roker was en je bent nu gaan vapen, dan heb je inderdaad een voordeel te pakken als je bent gaan vapen. Het wordt dan ook gezien als een goed middel om mensen te helpen bij het stoppen met roken, al ligt wel op de loer dat je juist alleen nog maar gaat vapen in plaats van dat je de laatste stap, het helemaal stoppen, ook zet. Rookte je overigens niet, dan krijg je door wel te vapen dus meer schadelijke stoffen binnen.

Nadeel: maar het bevat juist veel meer nicotine

Sommige flesjes die in vapes gaan bevatten tot 400 (!) keer zoveel nicotine als een sigaret. Nicotine is extreem verslavend: het staat op de derde plek meest verslavende dingen, net achter heroïne en crack. Niet echt iets om trots op te zijn. Plus, het werkt alleen maar in de hand dat je nog meer gaat vapen en je dus ook alleen maar nog meer nicotine binnenkrijgt.