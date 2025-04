Vapes zorgen voor meer gevaarlijke batterijbranden

Hoewel in Nederland de vapes met smaakjes verboden zijn is natuurlijk alles online te bestellen. Vapen is enorm populair onder jongeren, maar waar vooral op de gezondheidsrisico’s van de gebruikers wordt gelet, zijn er ook andere risico’s die de elektrische rookstaafjes met zich meebrengen: brand.

Brand door vapes

Cijfers komen van Fire Rover, een bedrijf dat is gespecialiseerd in brandbeveiliging, maar toch liegen ze er niet om: er waren in 2023 nog 1.809 brand-incidenten in afvalverwerkingsbedrijven in Canada en de Verenigde Staten. Dat is in 2024 uitgegoeid tot 2.910 incidenten. Nu is dat niet alleen maar vape-gerelateerd, maar een groei van 60 procent moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. De faciliteiten geven aan dat het vooral lithium-ionbatterijen zijn die dit soort branden veroorzaken.

Waar het vroeger vuurwerk, zwembadchemicaliën en briketten van de barbecue waren, is dat nu heel anders. Smartphones hebben ze, vapes hebben ze, en aangezien vapes veel vaker worden weggegooid en minder makkelijker te detecteren zijn omdat ze kleiner zijn, zijn het vapes die de branden vooral aanstichten. Het is niet voor niets dat we oude apparaten altijd naar de milieustraat moeten brengen: die batterijen moeten goed en veilig worden afgevoerd.

Het is niet alleen onveilig, het is ook nog eens duur: afvalbedrijven zouden wel 2,5 miljard dollar verliezen door branden. Recent schreven we nog over de vuilniswagen die in een wijk in Chicago zorgde voor een explosie en brand. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de vuilnismannen, maar ook voor mensen die in de buurt staan van die wagen.