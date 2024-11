Man creëert een werkende e-bikebatterij van weggegooide vapes

In Nederland zijn we al wat verder als het gaat om vapen tegengaan, maar in landen zoals het Verenigd Koninkrijk kun je niet op straat lopen zonder omgeven te zijn door zoete geuren van aardbeien, bubblegum, enzovoort. Chris Doel was het helemaal zat en die besloot zelf een e-bike van zijn fiets te maken met de weggegooide vapes.

Vapes

Er zit in een vape een herlaadbare lithium-ion-batterij, maar toch worden ze veel weggegooid. Er zouden alleen in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks al 260 miljoen vapebatterijen in de prullenbak verdwijnen. Een gigantisch aantal dat voor een tsunami aan e-waste zorgt. Chris besloot om 130 van die weggegooide vapes te verzamelen op een muziekfestival en er een 48 Volt e-bikebatterij van 1.500 Watt van te maken.

Die batterij kan hij gebruiken op een bestaande e-bike: bijna zonder te trappen komt hij toch maar mooi zo’n 33 kilometer ver. Zoals je ziet is het wel een heel bijzondere batterij, dit thuis geknutselde ding: het is geen aanrader om dat nu zelf ook thuis te gaan doen. Batterijen blijven een gevaar voor brand, en zeker als je niet goed weet wat je doet dan zijn de risico’s enorm. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om zijn nieuwe e-bikebatterij: Chris wil laten zien hoe geschift het is dat we dit soort batterijen klakkeloos in de prullenbak mikken, en daar heeft hij gelijk in. Maar zijn knutselkunsten zijn wel heel cool: