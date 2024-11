E-bikefabrikant Stella vraagt uitstel van betaling aan

Het probleem was ook dat je eigenlijk alleen een Stella kon kopen als er een servicepunt in de buurt is, want voor onderhoudsbeurten moet je steeds naar de vestiging van het berijf gaan. Je moest per se naar een Stella-servicepunt voor reparaties en dat was vaak een logistieke uitdaging. Maar het zullen ook de enorm lange wachttijden zijn op een fiets die het bedrijf niet zal hebben geholpen. Een wachttijd die vaak al lang was, maar ook nog meerdere malen werd verlengd: ook dit jaar nog. Het is natuurlijk niet ideaal als jij in januari voor het nieuwe jaar een fiets koopt, en die half mei nog niet geleverd is, terwijl iedereen lekker in de lentezon fietst.

Hoewel er zeker wat onhandigheden bij Stella bestaan, is het alsnog verdrietig om te zien dat dit bedrijf misschien wel verdwijnt, terwijl het zich toch in een heel korte tijd naar een benijdenswaardige positie in de wereld van fietsen heeft gewerkt. Zeker in een week dat we ook al horen dat Blokker failliet dreigt te gaan…