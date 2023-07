E-Bike accu knalt uit elkaar

E-bike accu’s hebben veel meer energie, dus als die het begeven, dan is dat natuurlijk nog veel gevaarlijker. Het bewijs daarvoor werd deze week geleverd door de West Midlands Fire Service in Engeland. Zij zetten onderstaande video online. Daarop is te zien hoe de accu van een e-bike, tijdens het opladen, explodeert. Gelukkig voor de bewoners had de lokale brandweer het vuur binnen een half uur onder controle.

Enkele jaren geleden waren exploderende smartphone accu’s regelmatig in het nieuws. Behalve dat die ontbrandingen nogal wat vuur en vonken veroorzaakten, was het ook een gevaarlijke aangelegenheid. Er zijn diverse voorbeelden van mensen die gewond raakten door een defecte smartphone accu die in vlammen opging. Sterker nog, er zijn zelfs huizen en slaapkamers door afgebrand.

Ondeugdelijke accu's of laders?

Bij smartphones, behalve de Galaxy Note 7 die een accu met constructiefout had en daarom uit de handel genomen werd, moest de oorzaak voor exploderende accu’s vaak gezocht worden bij de oplader of het gebruik van een (goedkope) namaak accu. Dat laatste kan bijna niet meer omdat vrijwel alle smartphones tegenwoordig een vast ingebouwde accu hebben, die je zelf niet (nauwelijks) kunt verwisselen. Ondeugdelijke laders kunnen wel nog steeds een probleem veroorzaken. Die hebben vaak geen beveiliging tegen ‘overladen’. Daardoor kan de accu in het toestel te warm worden waardoor een van de accucellen scheurt, met alle vurige gevolgen van dien.

Of de exploderende e-bike accu ook opgeladen werd met een niet-originele lader, is niet bekend. Maar, het is sowieso verstandig om bij het opladen van een e-bike de instructies van de fabrikant goed op te volgen. En de brandweer die deze video online zette heeft nog een aantal tips. Zet je e-bike, zeker als hij aan het opladen is, niet op een plek waardoor bijvoorbeeld een de (nood)uitgang geblokkeerd wordt. Niet in de gang en ook niet voor de deur van de garage bijvoorbeeld.