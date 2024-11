5 dingen die we zullen missen van Blokker

Blokker heeft na jaren kwakkelen uitstel van betalng aangevraagd. Er breekt voor de medewerkers een onzekere tijd aan, al zijn de meeste experts er al over uit: het is klaar met Blokker. Dat is jammer, want het is een Nederlands icoon dat verdwijnt. En daarmee ook veel Blokker-nostalgie, want die is er zeker.

1. DE-zegeltjes op de toonbank storten

Iedereen kent wel iemand die DE-zegeltjes spaart, net als dat iedereen wel iemand kent die te lui is om zelfs maar de schaar te pakken om de zegeltjes uit de verpakking te knippen. Voor die eerste categorie was Blokker altijd de plek om heen te gaan, want daar kon je je DE-waardepunten inleveren voor kopjes, schotels, lepels: noem maar op. Mokken met beertje Paddington, cremekleurige kopjes met het DE-logo erop: de puntenwinkel heeft ons mooie dingen gebracht. Op dit moment kun je de punten al niet meer inleveren bij Blokker, al kun je ze op de website van de winkel nog wel doneren aan het goede doel.

2. Kaarsen

Waarom gingen we eigenlijk naar Blokker? Dat was voor kaarsen toch? Blokker was typisch zo’n winkel waarvan je wist dat ze wel wat huishoudelijke apparaten hadden, zoals een koffieapparaat, maar waarvan je dan weer niet zeker wist of er ook een strijkbout te koop was of een poffertjespan. Je wist nooit helemaal zeker wat Blokker nou allemaal had, behalve kaarsen. Je weet dat Blokker kaarsen heeft, ze staan ook altijd heel veel schappen lang in die winkel uitgestald: daar zijn heel veel moederdagcadeaus gekocht.