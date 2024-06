Waar je rekening mee moet houden als je op Temu shopt

Net als dat elk jaar wel een gerucht komt dat chocolade onbetaalbaar duur wordt, dat het LAKS weer meer klachten heeft dan ooit over de examens, weet je steevast dat bij een succesvolle Chinese app zorgen ontstaan over privacy. Zo ook bij Temu. Is het iets om rekening mee te houden voor je shopt?

Temu

Je kunt bij de Chinese winkel Temu ongeveer alles kopen wat je kunt bedenken. Kleding, accessoires om je was te doen, handigheden voor in de keuken, waarschijnlijk kun je er zelfs autobanden kopen. Het zou ons in ieder niets verbazen. Het is echter niet alleen dat er veel te koop is: het kost ook niks. Een paar euro hier, een paar euro daar, en het wordt allemaal uit China verscheept om in een rap tempo bij je te arriveren. We zagen dit met AlieExpress, met Shein, en Temu is nu de grote sensatie.

Koop jij wel eens bij Temu? 17 Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend tegen de Chinese webwinkel. Temu houdt namelijk cruciale informatie achter en gebruikt op het platform dark patterns om je te beïnvloeden. 🤨#consumentenbond pic.twitter.com/9JMAVTxHzY — Consumentenbond (@Consumentenbond) May 16, 2024

Alleen waarschuwen security-experts ervoor dat je misschien ook een grote sensatie van jezelf maakt door op Temu te shoppen. De webwinkel zou het niet te nauw nemen met de privacy van zijn klanten. Ook zou het misleidend zijn door dark patterns te gebruiken, waarbij je knoppen voor bijvoorbeeld het afmelden van iets nagenoeg niet kunt zien door het gebruik van donkere kleuren op zwart, terwijl knoppen waar Temu meer baat bij heeft juist in flitsende kleuren worden weergegeven. Dat is zelfs tegen de geldende regels in Europa, zegt de Consumentenbond.

Slechte kwaliteit

Zo zijn er meer problemen: de producten zijn vaak helemaal niet oke volgens Europese regels en zo kun je bijvoorbeeld een baby een speelgoedje geven dat helemaal niet goed voor het kind is. Daarnaast zou er weinig helderheid zijn over wie nu precies de verkoper is, want je denkt dat het van Temu komt, maar eigenlijk werkt het meer zoals de derde partijen op Bol of de verkopers van AlieExpress. Toch lastig als je klachten hebt.

De EU heeft al besloten dat Temu een poortwachter wordt voor zijn regels en dat betekent dat het strenger wordt gecontroleerd. Het zou dus wel beter moeten worden, maar dat er bijvoorbeeld rammelaars zijn verzonden waarin baby’s kunnen stikken, had natuurlijk ook zonder Europese ogen niet mogen gebeuren. Het is uiteindelijk natuurlijk aan jou als consument om ook verantwoordelijkheid te dragen. Is het echt je echt waard, niet weten wat er met je gegevens gebeurt. Je data wordt geregistreerd en gebruikt en gedeeld. Temu beschrijft in zijn voorwaarden in de appwinkel hoe, maar dat lezen mensen vaak niet.

Dataprivacy

Wist je dat Temu te maken bijvoorbeeld veel verder ingaat dan anderen? Het wil zelfs je telefoon s nachts kunnen ontgrendelen en audio opnemen. En je camera, daarvan kun je er ook niet vanuit gaan dat Temu daar nooit op kijkt. Temu zegt zelf overigens geen data te verkopen.

Temu maakt het je moeilijk er niet te bestellen. Het is goedkoop, het komt met allemaal lokkertjes en diepe afprijzingen, waardoor de aanbiedingen je om de oren vliegen en je beloningssysteem zelfs wordt aangesproken, net als in spellen. Iets waar vooral kinderen vatbaar voor zijn, maar wat ook zeker wel opgaat voor volwassenen. Wil je per se bestelling, zorg dan dat je onder Instellingen naar de toestemming van apps gaat en Temu daar zo min mogelijk rechten geeft, maar gebruik vooral je gezonde verstand en wat dat je zegt voor je bestelt.