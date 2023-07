Wat is Temu en kun je het veilig gebruiken?

Als je op social media actief bent, dan heb je er waarschijnlijk al iets van voorbij zien komen: naast Shein en Wish, is er ook Temu. Het is een soort AliExpress en staat vol met heel goedkope gadgets die ergens in China worden gemaakt en verscheept. Sommige mensen lopen er helemaal mee weg, maar is het wel veilig?

Temu is een winkelapp zoals velen: je downloadt hem, je maakt een account aan en je kunt gaan shoppen op categorie (en dat zijn er nogal wat). Bedenk het en de kans is groot dat Temu het al heeft. Je kunt lekker rondshoppen en betalen met credits of met geld (waarbij zelfs iDeal kan worden gebruikt, of Paypal). Klinkt allemaal heel legit: dit moet wel goed zijn toch? De app wordt in principe veilig geacht, maar je moet er wel rekening mee houden dat er vanalles van je wordt verzameld. Temu wil je NAW-gegevens, je betalingsgegevens, je apparaatgegevens en natuurlijk de cookies, waar het altijd slim gebruik van weet te maken. Heb je de app dat alles gegeven, dan gebruikt de app deze als het goed is alleen voor het verbeteren van de gebruikservaring en het personaliseren van advertenties, naast natuurlijk diensten leveren, maar ook geeft het aan dat het persoonlijke gegevens deelt met de Chinese overheid, wanneer hierom wordt gevraagd.

Chinese bedrijven

In een wereld waarin we steeds meer Chinese producten gebruiken: OnePlus-telefoons, Xiaomi-telefoons, maar ook AliExpress, Shein, et cetera, is de kans altijd aanwezig dat het bedrijf op een bepaalde manier banden heeft met de Chinese overheid, of deze in ieder geval je data geeft als je hiertoe ooit toestemming hebt gegeven (yup, in die lange lappen tekst over beleid die je nooit leest en waarvoor je argeloos op ‘oke’ tikt).

Daarnaast kun je je uiteraard ook afvragen of het zo verantwoord is om allerlei spullen uit China te halen. Heb je er echt wat aan? Is het de moeite waard om helemaal vanuit China hierheen te worden gebracht? Heel duurzaam is het allemaal niet. Zo zijn er ook veel klachten rondom de kwaliteit van de producten. Het is niet verboden om dingen via Temu, AliExpress, Shein en andere Chinese ecommerce-alternatieven te bestellen, maar er zijn zeker wel wat haken en ogen waarmee je rekening moet houden: de veiligheid van je data en de duurzaamheid van de planeet. Probeer dus, mocht je toch willen bestellen, ook meteen mee te bestellen voor vrienden, familieleden of huisgenoten, waardoor er iets meer in bulk wordt besteld. Shopze, of niet dus: je veiligheid is immers maar tot op zekere hoogte gegarandeerd.