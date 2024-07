E-bikemerk Cowboy stopt onder druk Amsterdam met zijn racespel voor de fiets

We houden bij DutchCowboys wel van een spelletje, maar het fietsspel waarmee Cowboy op de proppen kwam riep wat vraagtekens op. Hoe leuk het ook is om te racen, is dat op sommige plekken niet het beste idee. Cowboy heeft onder druk van de Gemeente Amsterdam besloten om te stoppen met zijn net geïntroduceerde racespel.

Racen op je Cowboy

Het e-bikemerk kwam binnen zijn Connect-app met de game Race. Een goed idee uit sportief perspectief, maar wat minder geslaagd als het om veiligheid gaat. Ten eerste kan het mensen verleiden om hun telefoon op de fiets te gebruiken, naast dat het op sommige plekken in ons land met al zijn wegen simpelweg gevaarlijk is om flink rond te gaan racen op een e-bike. Verkeer komt zeker in grote steden van alle kanten en op elkaar anticiperen wordt bij hoge snelheden steeds moeilijker.

Reden voor de gemeente om korte metten te maken met het goedbedoelde spel van de Belgische elektrische fietsenmaker. “Racen tegen anderen in een drukke stad? Onverantwoord!” klonk het in 020. De 500 meter sprint op de openbare weg is nu niet meer in de app te vinden. Gamen op de fiets is een brug te ver gebleken.

Gamification op de fiets

Cowboy had de game niet bedacht voor de drukke binnenstad van Amsterdam, maar kan natuurlijk niet uitsluiten dat de app daarvoor wel wordt gebruikt. Niet iedereen kan (of gaat) een soort veilige plek opzoeken om te racen en dat zorgt nu voor verwijdering van de game uit de app. Bepaalde gebieden uitsluiten lijkt ook geen optie: een verkeerssituatie wil immers nog wel eens wijzigen.

Cowboy zegt erover tegen RTL Nieuws: “We luisteren en zullen volledig meewerken met de stad Amsterdam om over veiligheid in gesprek te gaan, en we pauzeren het spel Race terwijl we de situatie evalueren. Onze missie is de fiets het populairste transportmiddel te maken en we vinden veiligheid belangrijk. (…) We vragen fietsers een veilige plek te zoeken voor ze aan een race beginnen.”

Burn en Push blijven

Het is dus misschien nog niet helemaal over en uit met deze optie. Wel zijn er nog andere spellen binnen Cowboys app die je kunt gebruiken. Burn bijvoorbeeld, waarbij je in 1 minuut zoveel mogelijk calorieën moet verbranden. Iets wat je volgens ons ook vooral bereikt door keihard te fietsen, maar het heeft wat minder een race-label en die bijkomstigheid van concurrentie. Een andere game is Push, waarbij je trapkracht wordt gemeten. Nog steeds genoeg gamification tijdens het fietsen dus, al blijft het wat onhandig dat je dan toch met je smartphone moet klooien en een rustig fietspad moet vinden om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. We zien het als een eerste versie waarop hopelijk heel binnenkort een goede oplossing komt die fanatisme en veiligheid verenigt.