Meta krijgt een eigen app store

We leven al jaren met de appwinkels van Apple en Google (en sommige mensen ook met die van bijvoorbeeld Samsung en Huawei, maar die zijn toch wat kleinschaliger). Echter zou Meta graag zien dat er wat meer concurrentie was. Het besluit een eigen appwinkel te openen.

Eerder waren er nog grote problemen tussen de makers van de populaire game Fortnite en beide techgrootheden, omdat het er niet mee eens was dat het 30 procent commissie moest betalen om maar in de winkel te mogen staan. Uiteindelijk werd het een flink getouwtrek waar allerlei rechters bij betrokken werden en nog steeds is het niet helemaal goed. Gelukkig kan Fortnite sowieso straks worden gesideload om toch wat meer officieel beschikbaar te zijn. Als je Android-gebruiker bent heb je waarschijnlijk geen idee wat er verandert: daarop is het al mogelijk om bijvoorbeeld via websites als APKMirror apps te sideloaden. Heb je echter een iPhone, dan is dat altijd flink dichtgetimmerd waardoor je die vrijheid niet hebt. En de maker van de app dus ook niet.

De apps worden niet zozeer met zijn allen in een winkel gezet, maar wel moet het mogelijk worden om apps direct te downloaden vanuit Facebook en Instagram door op een reclame te klikken. Eerder wilde Meta dat misschien ook wel al, maar dat kon niet: Appdownloads moesten toch vaak langs de Play Store van Google of de App Store van Apple gaan. Echter krijgen we volgend jaar de sideloading-wetgeving in Europa en dat betekent dat techbedrijven minder macht hebben. Apple en Google mogen dus wel de scepter zwaaien in die markten, zoals ze al doen, alleen moeten ze meer andere apps toelaten om buiten hun winkel om gedownload te worden.

Meta

Meta wil volgens TheVerge zorgen dat er meer vrijheid is en dat je sneller een app kunt downloaden dan dat er nog enorm veel schakels en tikjes tussen zitten. Het is echter de vraag of Meta dat wel zal kunnen bewerkstelligen op Apple-telefoons, want Apple is bepaald niet happig op de nieuwe wetgeving van de Europese Unie. Het zal misschien juist meer tiks toevoegen waardoor het een vervelender proces wordt: helaas is Apple soms zo. Ook in de Fortnite-rechtszaak zorgt Apple dat het op het nippertje en het laatste moment doet wat de rechter vraagt.

Meta biedt de apps in principe gratis aan, maar de appmakers mogen zelf kiezen hoe en of ze een betaalsysteem gebruiken. Hierbij hoeven ze geen geld aan Meta af te dragen -of Google of Apple- tenzij er een kleine fee is voor betaalkosten. Spannende tijden dus voor Google en Apple, die toch een andere techgrootmacht naast zich zullen zien staan met Meta.