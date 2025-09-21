Is die dunne iPhone Air ook makkelijker te breken?

1.229 euro, dat is een heleboel geld. Die iPhone Air wil je dus liever niet zelf door de midden proberen te breken, al wil je natuurlijk van zo’n dunne telefoon wel weten of hij na een keer in je kontzak in een bushalte neerploffen naar de milieustraat kan. Gelukkig is er YouTube en er zijn dan ook verschillende creators die die test voor jou hebben gedaan. Hoe komt deze dunste telefoon ter wereld door de test?

iPhone Air buigen

We weten dat de Samsung Galaxy S25 Edge, die een fractie dikker is, moeilijk breekt, maar hoe zit dat bij de nog dunnere Apple? We zullen het niet langer spannend maken: de telefoon houdt zich heel goed staande. Zack Nelson van JerryRigEverything, wiens dagelijkse werk het is om telefoons aan heel veel stress bloot te stellen, schrijft zelfs dat hij geshockeerd is van hoe goed deze smartphone zich staande houdt, terwijl hij keihard zijn duimen tegen het scherm duwt (zie de bovenstaande foto).

De 5,7 millimeter dunne telefoon wordt door een andere YouTuber zelfs in een machine gestoken die druk op het midden van de telefoon toepast om realistische buiging te testen. Bij een kracht van -60.1 Kgf ging het mis en was de telefoon raar gevormd, maar verder blijkt hij vrij makkelijk terug in vorm te komen nadat je hem buigt. Een andere YouTuber pakt er een hamer bij om het toestel maar zoveel mogelijk aan te doen.

Apple onder druk

Apple heeft zelf uiteraard ook flink getest wat de sterkte van het toestel is, namelijk door een machine er 58 kilogram druk op te zetten, waarna het toestel gewoon terug in vorm kwam. Indrukwekkend voor zo’n dun apparaat, zeker wetende dat dikkere toestellen het -zeker vroeger- vaak veel minder goed volhielden. Hoogste tijd om te kijken hoe het er echt uitziet, al is het soms pijnlijk om te zien hoe dat toestel door de mangel wordt gehaald: