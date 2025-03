iOS 19: Het besturingssysteem van je iPhone ziet er straks anders uit

iPhone-upgrade

Het idee is dat de navigatie van de iPhone makkelijker wordt gemaakt. Die is momenteel al niet heel ingewikkeld, maar Apple wil iPhone hiermee nog laagdrempeliger en prettiger in gebruik maken. Apple zou de updates aankondigen tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC (World Wide Developers Conference), die traditioneel in juni plaatsvindt. Het is een belangrijk moment voor Apple, omdat het daar vaak zijn nieuwe grote upgrade van het besturingssysteem iOS laat zien.

Verder worden later dit jaar de nieuwe iPhones verwacht: de 17-serie. We hebben niet vernomen dat Apple het op dat gebied dit jaar heel anders aanpakt, dus we verwachten hetzelfde als bij de iPhone 16. Denk aan vier telefoons: iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Wat verder de upgrade inhoudt is nog onbekend. Er zou in ieder geval een heel dun toestel tussenzitten, een betere selfiecamera en mogelijk grotere schermen. Tegelijkertijd wordt er ook gezegd dat Apple de iPhone 17 Plus misschien wel overslaat.

Wat ervan waar is, dat horen we waarschijnlijk pas in september, wanneer Apple normaliter zijn iPhones op de markt zet. Het heeft ook vrij recent de iPhone 16e aangekondigd, wat de SE van 2025 is. Een toestel dat erg prijzig wordt gevonden, maar wel met goede mogelijkheden komt.