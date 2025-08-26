Elon Musk gaat achter OpenAI en Apple aan en start rechtszaak

Elon Musk heeft genoeg aan zijn hoofd met het betalen van -waarschijnlijk- miljoenen aan ex-Twitter-medewerkers, een SpaceX-lancering die weer niet doorging en gedoe met zelfrijdende taxi’s van Tesla, maar daar komt nu flink wat bij. Hij klaagt Apple en OpenAI aan voor het mogelijk runnen van een monopolie.

Musk klaagt Apple aan

We weten al langer dat Musk de positie van zijn apps in de App Store niet goed genoeg vindt. Nu neemt hij daar nog een onderwerp bij, namelijk dat de afspraak tussen Apple en OpenAI om ChatGPT in te bouwen in iPhones een illegaal monopolie zou betreffen. Hij heeft ook meteen zijn kritiek over het lager weergeven van concurrerende AI-apps meegenomen in de rechtszaak.