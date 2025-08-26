Elon Musk gaat achter OpenAI en Apple aan en start rechtszaak

Elon Musk heeft genoeg aan zijn hoofd met het betalen van -waarschijnlijk- miljoenen aan ex-Twitter-medewerkers, een SpaceX-lancering die weer niet doorging en gedoe met zelfrijdende taxi’s van Tesla, maar daar komt nu flink wat bij. Hij klaagt Apple en OpenAI aan voor het mogelijk runnen van een monopolie.
We weten al langer dat Musk de positie van zijn apps in de App Store niet goed genoeg vindt. Nu neemt hij daar nog een onderwerp bij, namelijk dat de afspraak tussen Apple en OpenAI om ChatGPT in te bouwen in iPhones een illegaal monopolie zou betreffen. Hij heeft ook meteen zijn kritiek over het lager weergeven van concurrerende AI-apps meegenomen in de rechtszaak.
Ook noemt hij het vreemd dat apps als X en Grok hoge beoordelingen krijgen maar nooit in de Must-Haves van de App Store staan. Apple spreekt Musk tegen: het geeft aan dat de winkel is ontworpen om eerlijk en vrij van voordelen te zijn. OpenAI gaat er wat harder in, wat niet verbazingwekkend is gezien het geruzie tussen Musk en OpenAI-baas Sam Altman. Het zegt dat deze rechtszaak overeenkomt met het patroon van lastigvallen dat meneer Musk al enige tijd vertoont, stelt het.
Nu klopt het wel dat Musk niet vies is van moddergooien en gerechtelijke procedures, maar ditmaal kan hij wel eens in het gelijk worden gesteld: de EU en andere overheidsinstanties zitten de appwinkels al jaren op de hielen omdat ze bepaalde apps voortrekken en andere juist geen kans geven.