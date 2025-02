Elon Musk wil OpenAI overnemen en doet zelfs een bod

OpenAI-overname

Opmerkelijk is dat Sam Altman op zijn beurt met een bod op X kwam, het social medium dat ooit Twitter heette en door Musk een paar jaar geleden werd overgenomen. Een bijzondere reactie: Altman heeft er 9,74 miljard dollar voor over. Het lijkt dan ook vooral een ruzie te zijn tussen twee oude collega’s, die inmiddels enorm uit de hand begint te lopen. Musk was ooit betrokken bij de oprichting van OpenAI. Dat was in 2015, maar inmiddels is het bedrijf een decennium later volgens Musk te ver weg gaan staan van de oermissie die het had.

Daarin kun je hem gelijk geven: OpenAI, de naam zegt het al, was er eigenlijk om kunstmatige intelligentie openlijk beschikbaar te maken. Het doel was vooral om te zorgen dat iedereen gelijk toegang heeft tot AI. Maar toen ChatGPT er eenmaal was, kwamen er al gauw abonnementen en werden bepaalde mogelijkheden achter een betaalmuur gezet. Ook het bedrijf zelf zou van een non-profit naar een for-profit willen gaan. Kortom, er is inderdaad wel degelijk veel veranderd.