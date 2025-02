OpenAI lanceert eerste Super Bowl-commercial voor ChatGPT: AI gaat mainstream

Tijdens Super Bowl LIX, het grootste sport- en reclame-evenement ter wereld, heeft OpenAI voor het eerst een commercial gelanceerd voor ChatGPT. Hiermee zet het AI-bedrijf een belangrijke stap in de richting van mainstream adoptie. Terwijl miljoenen mensen naar de wedstrijd tussen de Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs keken, kreeg kunstmatige intelligentie een prominente plek tussen de reclameblokken, naast de meer traditionele merken als Coca-Cola en Apple.

Een strategische zet van OpenAI

De keuze om een advertentie van 1 minuut tijdens de Super Bowl uit te zenden, is geen toevallige. Het evenement trekt jaarlijks ruim 100 miljoen kijkers in de Verenigde Staten en wordt wereldwijd gevolgd. Reclames tijdens de Super Bowl zijn iconisch en vaak een voorbode van grote marketingstrategieën. Met deze zet positioneert OpenAI ChatGPT niet langer als een nicheproduct voor techliefhebbers, maar als een tool voor een breed publiek.

Wat liet OpenAI zien?

De commercial, die inspeelt op de veelzijdigheid van ChatGPT, toont hoe AI in verschillende alledaagse situaties kan worden gebruikt. Van hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief tot het genereren van recepten met ingrediënten uit de koelkast, OpenAI presenteert zijn product als een slimme assistent die iedereen kan helpen. Dit past in een bredere trend waarbij AI steeds meer geïntegreerd wordt in het dagelijks leven, van zoekmachines tot productiviteitstools.