Deze Super Bowl 2025-reclames zijn al te zien

Haagen-Dazs

We vonden dat Haagen-Dazs wel een goede kans maakt om de Super Bowl te winnen, tot we de reclame zagen. Het heeft Vin Diesel, Michelle Rodriguez en zelfs Ludacris bereid gevonden om (voor heel veel geld) een spotje op te nemen in de stijl van Fast & Furious, maar dan genieten Dom en Letty van een ijsje in het Not so fast, not so furious-leven. Het is zo tof om deze acteurs en mooie auto’s te hebben, maar deze grap gaat niet blijven hangen.