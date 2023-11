​Casetify nept de hoesjes van Dbrand tot op het gênante af

Diefstal noemt Dbrand het. Casetify zou de Teardown-skins van Dbrand en de bekende YouTube Zack Nelson (beter bekend als JerryRigEverything) van top tot teen hebben gestolen. Het verkocht de gekopieerde hoesjes vervolgens onder de naam Inside Out. Nou, het bedrijf mag zijn manier van werken wel eens binnenste buiten keren: er is iets namelijk niet aan de haak.

Dbrand en JerryRigEverything

Het gaat hier dus om telefoonhoesjes die eruit zien alsof je in het betreffende toestel kunt kijken. Een leuk effect, zeker voor mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in smartphones en de werking ervan. Reden dus voor iemand als Zack Nelson om met Dbrand in zee te gaan: JerryRigEverything is zijn kanaal waarop hij nieuwe telefoons altijd helemaal uit elkaar haalt, er vuur- en zandtests mee doet en meer. Hij vindt het binnenste van een telefoon misschien nog wel belangrijker dan het buitenste en dat is ook te zien in de hoesjes die worden gemaakt. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, van allerlei verschillende toestellen.

Helemaal één op één een foto van de binnenkant van het toestel is het trouwens niet: er zijn hier en daar wat grappige details toegevoegd, zoals het zinnetje: ‘Glass is Glass. And Glass breaks’, een van de favoriete quotes van Zack. Daarnaast staan er ook verdekt opgesteld wat logo’s van Dbrand en wat cijfers die refereren aan de startdatum van dat bedrijf. Heel erg leuke knipoogjes voor de fans dus. Maar ook: handige referenties om te bewijzen dat iemand keihard plagiaat pleegt. Het hoesjesmerk Casetify, dat zelf ook niet heel onbekend is, lijkt de hoesjes digitaal te hebben gekopieerd. Inclusief al die leuke kwinkslagen, die natuurlijk helemaal niet in een foto van een open telefoon zouden voorkomen.