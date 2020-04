Bijna helft Nederlanders is voor gebruik corona-app

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (47%) voor het gebruik van een corona-app is van de overheid. Opvallend is in het onderzoek natuurlijk de vraag hoe belangrijk mensen hun privacy vinden. De alles bepalende vraag wat je dus belangrijker vindt, gezondheid of privacy? Maar liefst 72% van de ondervraagde Nederlanders vindt privacy (tijdelijk) van ondergeschikt belang en kiest voor zijn gezondheid tijdens de corona crisis.

Van de overige 53% van de bevolking is een kwart van de Nederlanders op voorhand volledig tegen het gebruik van een app. Vrijwel eenzelfde percentage 25% twijfelt en weet het nog niet.

Privacygevoeligheid

Gevraagd naar de privacygevoeligheid geeft 31% van de ondervraagden aan dit helemaal geen probleem te vinden. Een grote groep van 41% van de ondervraagden vindt het geen prettig idee, maar is wel bereid om tijdens deze corona crisis (tijdelijk) een deel van hun privacy op te geven. Wel vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat de keuze om de app te gebruiken vrijwillig moet zijn en niet door overheid mag worden opgelegd.

De peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau MarketResponse, is gehouden onder ruim 500 mensen die een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking representeren.

Appathon op Twitter toont verdeeldheid

Dat het een hot topic is wel duidelijk als je even op Twitter een kijkje neemt. Via de hashtag #appathon krijg je een aardige doorsnede van de reacties over het gebruik van de app, de privacy en hoe we er mee omgaan. Er zijn mensen die vinden dat de competitie die er nu plaats vindt over welke app de beste zou zijn begint te lijken op het programma idols. En dat is niet echt wenselijk. Het moet primair gaan over de nauwkeurigheid, hoe om wordt gegaan met privacy (door mensen zelf te bepalen), en het gebruik van de app. Er moet ook nauwkeurig worden gekeken naar hoe ouderen met de app kunnen leren omgaan.