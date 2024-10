Bedrijven zien er professioneler uit op je iPhone

Steeds meer techbedrijven werken er hard aan om je te helpen bepalen of je geen phishingmails of -berichten krijgt. Een manier is uiteraard om te vertellen waarop mensen kunnen letten in de communicatie zelf, maar een andere methode is om te zorgen dat de bedrijven die juist wel legitiem zijn ook kunnen bewijzen dat ze dat zijn. Apple komt nu met een nieuwe methode om dat te tonen.

Business Connect

Apple laat bedrijven zelf aanpassen hoe ze eruitzien als ze je mailen of bellen op je iPhone. In de Business Connect-tool van Apple kunnen bedrijven dit binnenkort regelen. Zo kunnen bedrijven zelf beheren hoe ze heten en een logo toevoegen zodat je bijvoorbeeld het logo van je supermarkt in beeld ziet als die je belt, of het logo van je provider als die belt. Een goede manier om te verifiëren dat je echt met dat bedrijf te maken hebt, al is het de vraag in hoeverre kwaadwillenden ook zo’n Business Connect-tool kunnen gebruiken om zich voor te doen als een bedrijf.

Stel dat wij het logo van Albert Heijn zetten bij DutchCowboys op Business Connect: wordt het dan gezien dat dat niet oke is, of kunnen we ons dan in principe voordoen als de grootgrutter? Nu hebben we geen plannen in die richting, want we kunnen geen uitspraken doen over harde avocado’s en de vraag wanneer de bezorger komt, maar als een kwaadwillende zich wil voordoen als de Zaanse supermarktketen, kan dat dan toch makkelijk?