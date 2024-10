Apple maakt short voor Vision Pro waardoor je naar adem hapt

Immersive video klinkt het in het Engels, maar in het Nederlands kun je dat het beste meeslepend noemen, iets waar je volledig in opgaat. Toch is er eigenlijk geen goede vertaling van ‘immersive’: het betekent vooral dat je volledig in die andere wereld opgaat. Apple wil dat je dat binnenkort ook doet op je Vision Pro, want het lanceert een immersive short.

In een minuut durende preview van deze short kun je zien hoe mensen met een Vision Pro op deze short ervaren. Het is een gescripte film waarin er zo te zien stress is in een onderzeeer die zinkt. Het idee is al huiveringwekkend, maar als je er middenin staat met je VR-bril, dan moet het helemaal indruk maken. Het is natuurlijk moeilijk om in een klein YouTube-videootje dat door het gros wordt bekeken op een smartphone of laptop echt goed te kunnen overbrengen hoe dit is met Vision Pro, maar Apple doet duidelijk zijn best om je er wel heel bewust van te maken, dat het niet om een video gaat die straks op YouTube staat. Voor het eindresulaat heb je een Vision Pro nodig, de VR-bril van Apple.

Submerged

De short heet Submerged en wordt gemaakt door Edward Berger. Hij laat het plaatsvinden in een onderzeeer die in de Tweede Wereldoorlog met een torpedo te maken krijgt. Heb je al een Vision Pro en ben je benieuwd naar immersive content, kijk dan eens of je Wild Life kunt zien, wat nu al beschikbaar is voor Vision Pro. Submerged verschijnt op 10 oktober.