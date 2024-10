De eerste update van iOS 18 is uit: dit is wat 18.0.1 doet

Heb je je iPhone vandaag geüpdatet? Dat is een goed idee, want de eerste update van iOS 18 is een feit. Hierin worden verschillende bugs geplet waar iPhone-gebruikers last van hadden.

iOS 18

iOS 18 is nu drie weken uit en de update is er dan ook niet om allerlei mogelijkheden toe te voegen aan het apparaat. Het is vooral een update om het vernieuwde besturingssysteem van Apple wat meer glad te strijken. De kinderziektes eruit dus. Er waren meldingen van een aanraakscherm dat niet goed meer werkte in bepaalde situaties.

Het aanraakdetectie-algoritme zou iets te los zijn afgesteld, waardoor je rond de cameraknop vaak tegen problemen aanliep in de oude situatie. Je zou op die plek je iPhone het vaakst per ongeluk aanraken en daarom is het aanraakscherm daar minder gevoelig gemaakt. Hij was echter zo ongevoelig geworden, dat het leek alsof je scherm stuk was. Een meevaller dus dat het alleen om software gaat, en helemaal dat het nu is opgelost.

iMessage-problemen

iMessage gaf ook problemen. Al gebruiken we in Nederland niet zoveel iMessage als bijvoorbeeld in het buitenland, omdat we nu eenmaal meer van WhatsApp zijn, is iMessage nog steeds een belangrijke plek om berichten uit te wisselen. De berichten-app had echter problemen sinds iOS 18 en daardoor crashte het in sommige gevallen wanneer je een bericht wilde beantwoorden. Nu is dat aangepast. Ook een bug die geheugen op iPhones toewees is nu helemaal weg.

Een andere bug die is verholpen heeft alles te maken met de camera op alleen de iPhone 16 Pro. De camera liep vast bij het filmen met de ultragroothoekcamera als je in 4K en HDR wilde opnemen. Die problemen zijn voorbij, waardoor je weer volop met de ultragroothoekcamera aan de slag kunt om video’s te maken.

Update je iPhone

Wil je de update graag binnenhalen, dan kun je het checken bij Algemeen -> Software-update. Ook op iPad, Mac en de Apple Watch zijn verschillende updates beschikbaar waarin zo veel mogelijk technische problemen worden opgelost. Apple Watch had bijvoorbeeld ook een aanraakscherm-probleem en een euvel met het snel leeglopen van de batterij.

Komt er nog wel snel een update aan waarin meer nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd? Ja en nee. Hij komt er wel, namelijk iOS 18.1, maar hij bestaat vooral uit Apple Intelligence-mogelijkheden en laten die nou net nog even niet uitkomen in Europa…