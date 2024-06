Alles dat je moet weten over iOS 18

Apple heeft tijdens de opening van WWDC 2024 een eerste preview gegeven van iOS 18. Deze nieuwe software-update bevat onder meer extra aanpassings­mogelijkheden, een compleet vernieuwde Foto’s-app, nieuwe manieren om je inbox in Mail op orde te houden en de mogelijkheid om berichten via een satellietverbinding (vooralsnog alleen in de VS) te versturen. Daarnaast kan je apps en widgets nu op elke vrije plek op het beginscherm zetten, de knoppen onderaan het toegangsscherm aanpassen en in het bedieningspaneel krijg je de keuze uit nog meer regelaars.

iOS 18 zal dit najaar (ergens in september) beschikbaar komen als gratis software-update op alle iPhone Xs of nieuwer. De bètaversie van iOS 18 voor developers is nu al per direct beschikbaar via het Apple Developer Program. De openbare bètaversie zal ergens volgende maand beschikbaar komen via het Apple Beta Software Program.

Apple Intelligence

Nieuw in iOS 18 is Apple Intelligence, het persoonlijke intelligentiesysteem voor iPhone, iPad en Mac. Dit systeem combineert de kracht van generatieve modellen met de individuele context van de gebruiker, met als resultaat AI die ongekend handig is. Apple Intelligence is ontwikkeld met privacy als uitgangspunt en is diep in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia geïntegreerd. Deze nieuwe feature benut het vermogen van Apple silicon om taal en afbeeldingen te begrijpen en ook zelf te genereren, actie in de benodigde apps te ondernemen en uit te gaan van de individuele context van de gebruiker. Daardoor gaan dingen die je elke dag doet een stuk sneller en makkelijker.

De bètaversie van Apple Intelligence zal dit najaar onderdeel worden van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia en werkt op iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max en iPad en Mac met M1 of nieuwer. Om gebruik te maken van Apple Intelligence moet wel de taal van het device en die van Siri op Engels (Verenigde Staten) zijn ingesteld.

iPhone mogelijkheden met Apple Intelligence

Apple Intelligence zal verregaand geïntegreerd zitten in iOS 18 en is uiteraard ook ontworpen om jouw privacy te waarborgen. Hiermee kun je bijvoorbeeld op een nieuwe manier je zelfgeschreven teksten verbeteren en effectiever communiceren. De gloednieuwe schrijfhulp Writing Tools is ingebouwd iOS 18 en overal inzetbaar. Deze tools helpen je bij het herschrijven, controleren en samenvatten van tekst in apps als Mail, Notities, Pages en apps van derden.

Met Image Playground maak je in een handomdraai leuke afbeeldingen, waarbij je kunt kiezen uit de stijlen Animation, Illustration of Sketch. Image Playground werkt heel simpel, is geïntegreerd in apps als Berichten en is er ook als opzichzelfstaande app.

Met Terugblikken in Foto’s kun je nu precies de verhalen maken die je wilt zien. Het enige wat je hoeft te doen, is een beschrijving typen. Apple Intelligence kiest daarna de beste foto’s en video’s op basis van die beschrijving, maakt een verhaal aan de hand van wat er op de foto’s gebeurt, en vormt het geheel tot een filmpje met een begin, midden en einde. En de nieuwe Clean Up-tool vindt en verwijdert storende voorwerpen op de foto, zonder dat per ongeluk het onderwerp van de foto verandert.

Siri werkt dankzij Apple Intelligence aanzienlijk beter en reageert nog natuurlijker, persoonlijker en relevanter. Je kunt vragen typen aan Siri en op elk moment switchen tussen typen en spreken, zodat je altijd met Siri kunt communiceren op een manier die op dat moment handig voor je is.

Met Private Cloud Compute stelt Apple een nieuwe norm voor privacy binnen AI. Dat doet het bedrijf door rekencapaciteit flexibel te verdelen tussen bewerkingen op het device zelf en grotere modellen die draaien op speciale Apple servers. Wanneer een opdracht via Private Cloud Compute loopt, worden de gegevens niet bewaard en zijn ze ook niet toegankelijk voor Apple. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt om de opdracht te verwerken.

Verder is ChatGPT geïntegreerd in Siri en de Writing Tools op alle Apple platforms. Zo kun je profiteren van de kennis en het begrip van afbeeldingen en documenten die ChatGPT te bieden heeft, zonder van app te hoeven wisselen.