​10 tips om je iPhone nog beter te gebruiken met iOS 17

iOS 17 is nu een tijdje uit en je hebt eraan kunnen wennen. Maar ken je het ook echt goed? Deze mogelijkheden voor je iPhone kende misschien nog niet, en zijn wel heel erg handig.

1. Gebruik slimme widgets Niet iedereen ziet het nut in van widgets, omdat je gewoon naar de applicatie gaat als je erop tikt. Echter bieden ze tegenwoordig niet alleen wat extra informatie, je kunt ook in de widget zelf bepaalde veranderingen toebrengen. Denk bijvoorbeeld aan Apple Music, waarbij de widget je de mogelijkheid biedt om muziek af te spelen of juist te pauzeren. Niet alle widgets hebben dit, maar we verwachten dat dit er steeds meer worden.

2. Gebruik Apple Maps offline Het is bizar hoe lang het heeft geduurd, zeker omdat Google Maps het al vele jaren aanbiedt, maar het is er: een offline modus voor Apple Maps. Hierdoor kun je als je bijvoorbeeld naar het verre buitenland gaat waar je internetbundel niet werkt, toch navigeren naar een bepaalde locatie, zonder dat je online bent. 3. Zoek makkelijker door je gesprekken Wil je iets uit een gesprek halen, maar kun je het niet vinden omdat je nogal veel praat binnen iMessage, dan kun je nu gelukkig per contact, foto, locatie of link zoeken. Zo kom je veel sneller waar je moet zijn. 4. Browse echt privé Als je je partner of je kind je telefoon even geeft, dan wil je niet dat die kan zien wat je allemaal aan het opzoeken bent geweest in de browser. Je kunt nu Face ID als vereiste instellen om ‘privé-browsing’ in Safari aan te zetten. Dus niet alleen kun jij geheim browsen, maar vooral kunnen anderen dat niet. Op die manier kun je nadien controleren wat je kind allemaal heeft opgezocht.

5. Lees je kleding Wist je dat de camera van iPhone niet alleen scherpe foto’s maakt, maar ook nog eens slim is? Je kunt dankzij Visual Look Up binnen de Foto-app allerlei dingen identificeren. Denk bijvoorbeeld aan het waslabel op je kleding, maar ook verschillende planten, monumenten en objecten: zelfs de waarschuwingslichten in de auto. Het werkt een beetje zoals Google Lens, al biedt die nog altijd iets meer functionaliteit. 6. Automatisch verificatiecodes verwijderen Je krijgt heel vaak verificatiecodes in je mail of in je sms-box. Geen probleem, je hebt ze nodig, maar je hebt ze natuurlijk wel maar één keer nodig. iOS 17 heeft een handige nieuwe mogelijkheid waarmee je kan zorgen dat verificatiecodes automatisch worden verwijderd wanneer ze zijn ingevuld en dus gebruikt. 7. Niet lezen, maar luisteren Wil je artikelen op DutchCowboys lezen, maar moet je autorijden? Je kunt aan Siri vragen om de artikelen voor te lezen. Dit werkt het allerbeste met Engelse teksten, maar het is wel een heel handige functie voor als je liever een luisterboek luistert dan een boek leest. Je kunt lekker luisteren naar informatie, naar verhalen, en je hebt je handen en je ogen vrij voor andere dingen.

8. Weg met hey Altijd maar dat ‘Hey Siri’ roepen, het wordt na al die jaren vervelend. Je kunt Siri nu wat normaler aanspreken, door gewoon Siri te zeggen. Je kunt bovendien meerdere dingen tegelijk vragen, zoals: “Siri, navigeer me naar de sportschool en speel mijn sportschool-playlist af.” Zo weet je meteen hoe lang je erover doet en kun je alvast in de stemming komen voor een goede workout. 9. Je mag je nieuwe wachtwoord vergeten Wachtwoorden zijn beter als ze ingewikkelder zijn, maar ook moeilijker te onthouden. Geen probleem, want Siri laat je nu ook je oude wachtwoord gebruiken om jezelf toegang te verschaffen, mits je maar wel binnen 48 uur zit na het maken van een nieuw wachtwoord. Je mag je nieuwe wachtwoord dus wel vergeten, maar niet te lang. 10. Verklein foto’s met zoomen Een foto verkleinen is vrij makkelijk op de iPhone, want je hoeft helemaal niet meer naar bewerken te gaan. Je zoomt gewoon in op een foto en je kunt dan de nieuwe crop-knop aanraken waarmee je een afbeelding een ander formaat kunt meegeven, precies op basis van wat je op het scherm ziet.