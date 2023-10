5 grote problemen waarmee iPhone 15 kampt

Een van de grote nieuwe eigenschappen van het toestel is dat hij van ijzersterk titanium is gemaakt. Hoewel dit toch wat snel lijkt te krassen, heeft het een eigenschap waar Apple blijkbaar onvoldoende rekening mee heeft gehouden. Het toestel wordt veel te heet. Als je veel vraagt van het apparaat, zoals bij gamen, dan raakt hij oververhit. Bij sommigen is dat zelfs al het geval als je het toestel alleen maar wil opladen. Soms is het zo heet dat het toestel vasthouden bij bellen zelfs bijna niet mogelijk is. Apple werkt aan een software-update want het zou een bug in het iOS zijn, maar het is de vraag of die voldoende is om alle problemen het hoofd te bieden.

Apple heeft met iPhone 15 niet eens zoveel heel grote, wereldveranderende aanpassingen gedaan, maar om de een of andere reden loopt het nog niet heel lekker met het toestel. Hoewel, het is blijkbaar niet één reden waardoor sommige mensen hun pre-order van iPhone 15 annuleren.

2. De harde freeze bij het instellen

Een probleem dat al vrij snel oppopte, dat is er een die voorkomt bij het instellen. Hier is al een update voor, maar als je dat niet weet of het even te laat beseft, dan kom je bij het overzetten van de gegevens van je andere telefoon al snel op dat logoscherm. Je lijkt er niet vanaf te komen, maar gelukkig is er wel een oplossing. Heel makkelijk is die alleen niet. Lees hier hoe je dat oplost.

3. Hij kan zomaar breken

We schreven erover in de Viral Deze Week, de nogal schrikbarende video waarin de man achter JerryRigEverything niet eens zo heel veel druk zet en het hele glas in diggelen breekt. De stevigheidstest is dus hard gefaald. Dat is voor een luxe, duur toestel toch niet wat je wil. Plus, heeft Apple dit zelf niet goed getest?