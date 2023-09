FineWoven: Apple’s nieuwe materiaal schijnt abominabel te zijn

Everything you’ve heard is true: Apple’s new FineWoven iPhone cases and accessories are categorically terrible. https://t.co/EYEEgGi12K

FineWoven

FineWoven is het materiaal waarvan de accessoires van Apple nu worden gemaakt: de cases van iPhone 15, de MagSafe-portemonnees en AirTag-cases. Er zijn ook andere opties te kiezen, maar FineWoven zou wel het nieuwe ding zijn. Het is gemaakt van microkeper en zou heel luxe zijn, waardoor Apple het prijspunt ook vrij hoog heeft gezet. En luxe, dat lijkt het ook wel echt. Het heeft wat weg van suède en dat is een fijn, zacht materiaal. Echter blijkt FineWoven vooral iets te veel van die zachte eigenschap te hebben.

FineWoven moet echt nog even terug naar de tekentafel. De een na de ander klaagt over hoe het materiaal te zacht is en daardoor snel beschadigd. Een video van MobileReviewsEh bracht het als eerst aan het licht: je hoeft maar even met je nagel over het materiaal te gaan en er ontstaat een duidelijk zichtbare ‘kras’ die niet meer weggaat. Sterker nog, vaak komen de hoesjes zelfs al beschadigd uit het doosje. Je hoeft er nog niet eens een nagel of een sleutel langs te halen en het is al gebeurd… Maar ook als je wel je nagel erlangs haalt: het zou ook geen zin hebben om er even overheen te wrijven met je hand: de krassen zitten er en helaas.