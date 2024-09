Het touchscreen van iPhone 16 Pro geeft problemen

De nieuwe Google Pixel zou problemen hebben met de randen van het aanraakscherm en nu blijkt iPhone 16 Pro ook bij sommige mensen te kampen met touchscreenproblemen. Bij sommigen komt het voor rond de nieuwe cameraknop voor Apple’s smartphone, bij anderen ook op andere plekken op het aanraakscherm.

Touchscreenprobleem iPhone 16

Het is een vervelend probleem, maar er is ook goed nieuws te melden. Het ligt waarschijnlijk niet aan de hardware, maar aan de software. Dat betekent dat je smartphone niet terug naar Apple hoeft, maar er een tweak kan worden gedaan aan het algoritme via een update. Het zou een heel inconsequent probleem zijn dat alleen optreedt als het toestel ontgrendeld is.

Apple zou het aanraakdetectie-algoritme te losjes hebben afgesteld, vooral rond die cameraknop. Daar schijnt je je iPhone sneller per ongeluk aan te raken en om te zorgen dat je iPhone niet allerlei dingen doet zonder dat jij het wil heeft Apple hem wat rustiger afgesteld, maar dat is dus in sommige gevallen waarschijnlijk een tikkie te veel ingedimd.

Nog geen reactie Apple

Apple zegt nog niets over dit probleem, maar er zijn genoeg meldingen om te denken dat er wel aan wordt gewerkt. Mocht je dus denken dat je iPhone aanraakproblemen hebt, dan ligt het niet aan jou.