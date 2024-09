Update je iPhone: iOS 18 is gelanceerd

Foto’s

Deze aanpassing valt je waarschijnlijk meteen op, want Foto’s is een veelgebruikte app. Het is vernieuwd met allerlei minimalistische keuzes om de app wat overzichtelijker te maken. Toeters en bellen eruit, simpel en stijlvol erin. Nieuw is de soort hub waarop je binnenkomt in de app, waar je meteen foto-albums ziet, recent gemaakte foto’s en meer. Ook het zoeken naar foto’s is verbeterd, waardoor je sneller dat kiekje vindt om een punt te maken of een leuke herinnering op te halen.

Wachtwoorden

Het klinkt alsof we tien jaar terug in de tijd gaan, maar het is toch echt 2024: de Wachtwoorden-app is er. Niet vernieuwd, maar nieuw. Apple had geen eigen wachtwoord-app, waardoor veel mensen 1Password-achtige tools zijn gaan gebruiken. Nu is het ingebouwd als Wachtwoorden en kan het een moment zijn om over te stappen.

Apps verstoppen

Wil je bepaalde apps liever geheim houden, zoals Tinder of iets pittigers, dan kun je het nu achter een extra slot zetten, namelijk een mapje dat via FaceID moet worden geopend. Wil je kind op je telefoon, dan kan hij of zij er niet in. Een beetje privacy voor papa.