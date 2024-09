iOS 18 komt eraan: dit is wat Apple allemaal vernieuwd

Gisteren heeft Apple na lang wachten zijn nieuwe iPhones aangekondigd, naast een heleboel andere gadgets. Handig, die nieuwe hardware, maar een software-upgrade is ook fijn, zeker voor mensen die bijvoorbeeld al een iPhone 15 hebben. Die komt er ook: iOS 18 komt zelfs sneller dan je denkt.

Apple Intelligence

De grootste vernieuwing binnen iOS 18 is tegelijkertijd een kleine teleurstelling. Apple Intelligence, de AI van Apple, komt eraan, waarin we onder andere zien dat kunstmatige intelligentie gaat helpen om berichten te schrijven, afspeellijsten samen te stellen, foto’s te bewerken en transcripties te maken. Veel AI-mogelijkheden die op verschillende Android-toestellen al aanwezig zijn, maar ook nog eens niet direct naar ons toekomen. De Europese wet- en regelgeving doet Apple aarzelen om de AI hier al meteen uit te brengen, waardoor we er langer op moeten wachten.

iOS 18 will be available on September 16! pic.twitter.com/x7KaFDiC8D — Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2024

Daarnaast is Siri in iOS 18 anders dan je haar kent. Zo zou ze veel natuurlijkere gesprekken voeren, in plaats van dat bekende robotische stemgeluid dat ze nu heeft. Ook krijgt ze (maar dit is Apple Intelligence) een integratie met ChatGPT waardoor ze veel betere antwoorden moet gaan geven. En vanaf iOS 18 kun je ook met Siri communiceren door een tekstbericht te sturen.

iOS 18

Iets spannenders dan: het bedieningspaneel wordt anders. Je kunt dit paneel veel meer naar smaak inrichten. Je bepaalt zelf welke regelaars erin komen te staan en er is sowieso meer ruimte voor dat bedieningspaneel zodat je het naar hartelust kunt instellen. Ook op het beginscherm heb je meer vrijheid om apps op een andere plek te zetten en eventueel ruimte er tussen te laten. Je hoeft je niet meer zo aan een grid te houden. Andere updates zijn dat de Foto-app straks collages voor je maakt en dat de sleutelhanger-app verandert naar de Passwords-app (die je ook op zwakke wachtwoorden wijst).

iOS 18.1, set to release in October, will introduce Apple Intelligence features to iPhone 15 Pro and newer models. These features include writing tools, notification summaries, and a “Clean Up” tool in the Photos app. pic.twitter.com/GAvn9PlI25 — Marius Fanu 🇬🇧 (@mariusfanu) September 10, 2024

Het wordt nog even puzzelen hoe interessant iOS 18 werkelijk wordt voor ons, want veel upgrades hebben alles te maken met kunstmatige intelligentie. Zelfs voor het samenstellen van emoji wordt de hulp van Apple Intelligence ingeschakeld. Volgende week weten we het, want maandag staat de update klaar voor je iPhone.

Lanceerdatum: 16 september

iOS 18 verschijnt op 16 september voor alle iPhone XR of later of iPhone SE (tweede/derde gen) dan kun je de nieuwe update installeren. Daat doe je door naar Instellingen te gaan, dan Algemeen en dan Software-update. Vanaf 16 september kun je ook op je iPad een update verwachten, namelijk naar iPadOS 18. Ook de Mac en de Apple Watch krijgen op 16 september een update van het besturingssysteem.