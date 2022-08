Android 13 is uit: eerst op Google Pixel-smartphones

De grootste focus ligt nog steeds op het Material You-design, dat werd geïntroduceerd met Android 12 maar nu nog verder is uitgewerkt. Material You komt met ronde vormen, veel kleuren en de mogelijkheid om deze mooie op elkaar en op je wallpaper te laten afstemmen. Nieuw is dat Material You nu ook van toepassing is op niet Google-apps, waardoor je een meer homogeen geheel krijgt in plaats van dat bijvoorbeeld de ene app zijn originele icoon heeft en de andere netjes meegaat in het Material You-design.

Het is geen enorm spannende upgrade, maar Android 13 is vandaag officieel uitgekomen. Eigenaren van een Pixel 4, 5 of 6 kunnen de update vanaf vandaag verwachten. De grootste nieuwigheden zijn meer opties in het Material You-design en de toevoeging van ruimtelijke audio.

Het zijn handige nieuwe mogelijkheden, maar een wereld van verschil zoals Android 12 dat wel was (zeker visueel), dat is het niet. Je kunt nu ook op niet-Android-eigen apps een Material You-design toepassen en het is nu mogelijk om achtergronden te laten dimmen. De mediaspeler heeft een nieuwe manier om albumart te tonen en de afspeelbalk is visueel ook helemaal anders. In de bedtijdmodus kun je nu ook een dark theme toepassen en dat is wel zo fijn voor de ogen.

Google schrijft over zijn ‘geluksgetal 13’: “Android 13 helpt ervoor te zorgen dat je apparaten uniek aanvoelen voor jou - op jouw voorwaarden. Het zit boordevol nieuwe mogelijkheden voor je telefoon en tablet, zoals het uitbreiden van app-kleurthema's naar nog meer apps, taalinstellingen die op app-niveau kunnen worden ingesteld, verbeterde privacycontroles en zelfs de mogelijkheid om tekst en media van het ene Android-apparaat te kopiëren en met één klik op een ander te plakken.” Dat laatste is Apple-gebruikers wel bekend: die zijn al jaren gewend om tekst en media vrij te gebruiken tussen iPhone en iPad.

Het is ook mogelijk om de taalinstellingen per app te selecteren. Het handige hieraan is dat je bijvoorbeeld zelf alles in het Engels kunt gebruiken, maar die ene app die je kind altijd gebruikt in het Nederlands kunt instellen. Aan de andere kant kun je misschien beter een apart profiel voor je kind aanmaken, want ook daarin is een grotere scheiding aangebracht waarin je een eigen avatar kunt kiezen, zodat je profiel snel opvalt. Daarnaast zijn er aanpassingen aan de trilfunctie, waardoor je eerder kunt herkennen wat er op je telefoon gaande is op basis van hoe de trillingen zijn.

Android 13 is ook beschikbaar gemaakt aan fabrikanten van Android-telefoons, zoals Samsung, Motorola en Oppo, maar het duurt vaak even voordat zij de upgrade verzenden. Dat komt mede omdat ze hun eigen Android-schil hier ook op moeten aanpassen. Voorlopig is de update er dus alleen voor Pixel-telefoons, maar veel fabrikanten beloven nog dit jaar met de grote Android 13-upgrade te komen.