10 dingen die heel handig zijn aan iOS 16

Deze week is er weer een grote update voor iPhones verschenen, namelijk de update iOS 16.4. Het maakt een besturingssysteem dat al vrij stevig in zijn schoenen stond nog beter. Maar, wat maakt iOS 16 dan zo prettig om te gebruiken? We noemen 10 dingen.

1. De optie om berichten in Messages te ‘onsturen’ Hoewel we veel gebruik maken van WhatsApp, zijn er genoeg iPhone-gebruikers die onderling graag Messages gebruiken (onderling met andere iPhone-gebruikers, want met Android werkt het niet zo goed). Binnen Messages kun je tikfouten aanpassen, iets dat we op WhatsApp nog steeds moeten missen. Balen, want het zou zo handig zijn en zoveel PLING’s schelen als je gewoon zelf even een spelfoutje kon rechtzetten. Op WhatsApp moet je je bericht dan meteen verwijderen, met alle vragen die volgen. Messages pakt het wat dat betreft toch beter aan.

2. Een flink arsenaal aan emoji gebruiken Apple houdt de emoji vaak redelijk goed up-to-date en dat betekent dat je sinds de 16.4-update onder andere de verbaasde, schuddende smiley vindt, de gans, de ezel, de ‘stop’-zeggende hand (of is het toch een high five?), de sambaballen en de afrokam kunt gebruiken. iPhone heeft een emoji keyboard en daar kun je sinds deze week 21 nieuwe emoji op vinden. Hoewel een ezel of gans schattig is, verwachten we vooral de stop/high five veel te gaan gebruiken, naast natuurlijk die geshockeerde smiley die op zijn grondvesten schudt. Er zijn weinig betere manieren om een geshockeerde staat te communiceren. 3. Je lockscreen personaliseren Je kunt het lockscreen van iPhone zodanig personaliseren dat je je de telefoon niet steeds hoeft te ontgrendelen als je iets wil weten. Je kunt allerlei verschillende widgets gebruiken, zoals de temperatuur, je activiteitsringen, je kalender en gewoon de datum en tijd. Je kunt je eigen achtergronden erop zetten die ook nog eens grappige tweaks kunnen krijgen om ze nog meer tot leven te brengen.

4. Geen CAPTCHA's meer invullen Apple is ontzettend goed in beveiliging: het begrijp wat er zo goed is aan lokaal, versleuteld informatie opslaan. Er is echter nog iets handig aan iPhone: een CAPTCHA invullen hoeft namelijk niet meer. Je weet wel, dan moet je een vreemde code van cijfers en letters invoeren, of je moet klikken op alle zebrapaden, maar je ziet er geeneen. Er zijn privé toegangstokens die Apple heeft ontwikkeld om zo te zorgen dat het altijd duidelijk en geverifieerd is wie je bent. 5. Eindelijk meldingen op een handige plek Waarom iemand ooit heeft bedacht dat we notificaties bovenin het scherm willen zien, dat weten we niet: ongetwijfeld omdat telefoons eerst kleiner waren. Maar als je nu een toestel in je handen hebt, dan moet je je duim wel ver overstrekken om naar de notificaties te gaan. Apple heeft erover nagedacht en breekt met de traditie: je ziet de meldingen gewoon lekker onderin. Heel erg handig en het zit waarschijnlijk ook niet in de weg van die mooie achtergrondfoto die je hebt uitgekozen.

6. Apple Wallet gebruiken als portemonnee Google heeft ook een wallet, maar die van Apple is nu eenmaal net even beter. Misschien komt het omdat het zo goed werkt in combinatie met andere Apple-producten, zoals je Apple Watch, maar de Apple Wallet is zeer handig om al je belangrijke pasjes, boarding passes, enzovoort in te steken. Daaraan gelieerd is ook nog Apple Pay, waaraan steeds meer diensten worden gekoppeld. Niet altijd de beste ideeën, die diensten, want soms houdt het in dat je een soort lening aangaat, maar vooralsnog is Apple wel hard aan het werk om de iPhone zo veelzijdig te maken dat je helemaal geen portemonnee meer nodig hebt. 7. SharePlay'en om samen te streamen Weer even terug naar Messages, want daar is nog een handig foefje bijgekomen. Je kunt nu makkelijker samen iets kijken, zonder dat je hoeft af te tellen of iemand vergeet de ander op de hoogte te stellen van een toiletbezoek (en ‘pauze’ dus wel gewenst is). SharePlay zorgt dat je samen gesynchroniseerd muziek kunt luisteren of een streamingdienst kunt kijken. Ondertussen kun je lekker blijven doortypen in Messages om commentaar te geven op wat je kijkt (of een goed gesprek te hebben over heel andere dingen).

8. Slimme analyses van je foto’s Hierin is Google weer wat beter, maar Apple heeft ook handigheden: zo kun je heel snel een object uit een foto tillen om weer ergens anders te gebruiken. Hier zijn andere merken inmiddels ook mee bezig, maar Apple was net even sneller. Het is erg leuk om snel een achtergrond van een foto weg te halen en alleen een kat of een mens over te hebben om bijvoorbeeld als sticker te gebruiken in WhatsApp. 9. De focusmodus gebruiken om meer werk te verzetten Soms vergeten mensen helaas dat deze modus bestaat, maar hij is echt heel goed voor je focus. Je krijgt je werk eerder af als je niet steeds door allerlei meldingen en bliepjes wordt gestoord. Focusmodus is ook beter in iOS 16. Zo kun je verschillende focusmodi aanzetten, eentje voor als je aan het sporten bent (waarbij je wel berichtjes wil toelaten, maar misschien geen telefoontjes omdat die je muziek verstoren), of als je werkt (geen berichtjes, want die triggeren juist tot afleiding). Die focusmodus gaat zo ver dat je bepaalde filters kunt toepassen in bepaalde apps, zoals de tabbladen binnen Safari. 10. De anti-stalkermodi genaamd Safety Check inzetten Apple mag dan zelf met een ideaal stalkermiddel zijn gekomen in de vorm van de Apple AirTag, het doet er tegelijkertijd ook veel aan om te zorgen dat je zelf onder controle houdt wie je locatie kan zien. De optie heet Safety Check en heeft vooral invloed op mensen die in een relatie zitten met iemand die ze stalkt of misschien zelfs pijn doet. Je kunt zien en resetten wie je berichten, je apps, je wachtwoorden en je locatie via je je telefoon kan zien.