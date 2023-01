10 apps om je goede voornemens vol te houden

We hebben gegeten, we hebben gefeest en nu is het tijd om de broekriem aan te trekken. Minder online shoppen in 2023? Vaker sporten? Een paar kilo’s kwijt? Echt sparen voor een nieuwe woning of gewoon om de rekeningen te kunnen blijven betalen? Goede voornemens genoeg en met deze apps houd je ze hopelijk wat beter vol.

1. My Fitness Pal Voor iedereen die van plan is om gezonder te eten, al dan niet met als doel om af te vallen, kun je My Fitness Pal goed gebruiken. Deze app staat vol met voedingsmiddelen, volledig met het aantal calorieën en zo kun je elke dag weer het juiste aantal calorieën bij elkaar puzzelen, of simpelweg kijken of je niet te veel zout of vet in je dieet hebt. De app helpt je bovendien met bedenken hoeveel calorieën je het beste per dag kunt eten voor het doel dat je wil halen.

2. Toggl Vraag je je af waar de tijd toch naartoe gaat en wil je meer tijd om bijvoorbeeld een persoonlijk blog bij te houden of te sporten. Met Toggl kun je makkelijk zien waar je tijd kunt sparen. De app is bedoeld om bij te houden hoe lang je met een bepaalde taak bezig bent. Het is ideaal voor ZZP’ers die willen bijhouden hoe veel tijd ze aan projecten besteden voor hun urenverantwoording, maar je kunt het ook persoonlijk heel goed gebruiken. Dat hoeft niet voor altijd, maar houd bijvoorbeeld eens een weekje bij wat je zoal doet gedurende de dag en je zal zien dat er ongetwijfeld nog tijd te winnen valt.

3. Five Minute Journal Misschien wil je proberen om wat vaker even stil te staan bij het leven, te bedenken waarvoor je dankbaar bent en op die manier dingen positiever benaderen. Er zijn talloze apps om je daarbij te helpen, maar Five Minute Journal is het meest eenvoudig. Het komt niet met allemaal gekke bijkomstigheden: het is gewoon vijf minuten per dag wat schrijven op basis van vragen die de app je stelt om je zo bewuster te worden van je gedachteprocessen en te zorgen dat je vaker stilstaat bij de positieve dingen des levens.

4. MijnGeldzaken Helaas is de Grip-app vorig jaar overgegaan in de ABN Amro-app, maar er zijn alternatieven. MijnGeldzaken is een app die je aan je bankrekening koppelt en waarbij inzichtelijk kunt maken waar je geld allemaal naartoe gaat. Shop je zo weinig online als je denkt? Wat betaal jij eigenlijk maandelijks aan boodschappen? Je kunt ook budgetten maken en kijken of je je eraan houdt. Eén ding is zeker: voor iedereen is een app als deze erg praktisch, omdat je er heel snel inzichtelijk door maakt waar je maandelijks dat geld aan ‘verliest’, zeker in een tijd waarin alles duurder wordt kan dat erg helpen bij het maken van keuzes.

5. Duo Lingo Wil je in het nieuwe jaar elke dag 10 minuten besteden aan het leren van een andere taal? Je kunt er boeken voor kopen, maar waarschijnlijk helpt je telefoon je beter. Duo Lingo is een app die je ook daadwerkelijk beloont voor het elke dag ‘inchecken’ en juist door die herhaling leer je een taal extra snel. Er zijn veel verschillende taalspelletjes om te doen en dit alles wordt ondersteund door heel grappige animaties. Bovendien zijn er veel talen te kiezen, waardoor jij deze zomer in Spanje of Italië niet alleen bier kunt bestellen, maar ook nog gesprekken kunt aanknopen.

6. HabitBull Eén van de beste adviezen die vaak worden gegeven wanneer het gaat om goede voornemens, dat is: is het iets wat je over een jaar nog steeds zou willen doen. Als chocoladeliefhebber ineens nooit meer chocolade gaan eten, dat is misschien voor even vol te houden, maar uiteindelijk zul je toch af en toe wel weer een chocolaatje in je mond willen stoppen. Zorg dus dat je doelen bedenkt die haalbaar zijn en vooral: die je over een jaar nog in je levensstijl kunt inzetten. HabitBull is een app waardoor je van je keuzes een nieuwe gewoonte maakt, in plaats van een tijdelijk iets. Je kunt er allerlei verschillende voornemens in kwijt.

7. Strides In het verlengde van HabitBull is er Strides, dat je nog beter leert om nieuwe, goede gewoonten aan te leren. Het is geen goedkope app, je moet erin investeren, maar hij helpt je vervolgens wel om je te belonen wanneer je elke dag terugkomt. Als je houdt van data, dan is deze app echt wat voor jou. Hij doet niets schattigs met animaties of leuke kleurtjes, het is vrij strak en saai, maar daarom is er alleen maar meer focus op je doel.

8. Couch to 5K Wil je beginnen met hardlopen, dan kun je kiezen voor Hardlopen met Evy, maar die app is helaas niet altijd even stabiel. Couch to 5K is een app waarmee je je 5 kilometer-hardloopdoel beter kunt halen. Het voordeel is dat je fitter wordt, een beter uithoudingsvermogen krijgt en je er eigenlijk geen geld aan kwijt bent zoals je dat bij een fitnessstudio wel bent. Je kunt beginnen wanneer je maar wil, je kunt rennen wanneer je maar wil en het is een heel duidelijk doel: 5K rennen, wat je met deze app stapje voor stapje leert.

9. Fitbit Fitbit is een app die erg hangt aan de wearables van het merk, maar laat je je eenmaal opsluiten in dat ecosysteem met je wearable en eventueel je slimme weegschaal, dan kun je enorm veel over jezelf leren. Je hoeft er ook zeker geen fitheid mee te willen bereiken: wil je alleen maar bijhouden hoe je slaapt en hoeveel uur je elke nacht pakt, dan kun je ook de Fitbit-app gebruiken. Met Premium krijg je daarnaast toegang tot allerlei workouts, grappige spelletjes om je nog beter te motiveren en rapportages over hoe je ervoor staat, naast dat Fitbit zelf ook met leuke badges komt om je motivatie op peil te houden.

10. Headspace Wil je minder gestressd door het leven gaan of makkelijker in slaap komen? Headspace is een app die je helpt om te mediteren, zonder het heel zweverig te maken. Je wordt in deze app helemaal meegenomen in wat je kunt doen en denken om te mediteren en zo dagelijks even een tijdje nemen om te Headspacen. Even wat ruimte creëren in dat hoofd. Sommige mensen voelen zich herboren na een Headspace-sessie, maar verwacht niet direct effect. Zeker als meditatie vrij nieuw voor je is, dan ben je je in eerste instantie waarschijnlijk enorm zelfbewust -en niet op een goede manier-. Geef het een beetje tijd, want hiermee geef je jezelf en je brein ook elke dag een beetje tijd.