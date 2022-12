​Waarom je je goede voornemens beter niet op een to do-list zet

Kerst is voorbij en we kijken nu terug op 2022 en uit naar 2023. Heb je goede voornemens ? Misschien vaker aan je eigen blog werken? Of wil je elke dinsdag minstens een uur gaan hardlopen? Of zijn er simpelweg heel veel verschillende dingen waar je in 2022 weer niet aan bent toegekomen die je op de to do-list van 2023 wil zetten. Stop! Er is een veel betere manier om de dingen die je echt nog een keer moet doen ook daadwerkelijk te doen.

Geen to do-list

Volgens onderzoek wordt een to do-list onoverzichtelijk en ‘te veel’ wanneer er meer dan 10 items opstaan. Voor sommige mensen geldt zelfs dat meer dan 5 al te veel is. Veel mensen maken bovendien een verschil in tijdsspanne: maak een to do-list voor de dag, voor de week en voor de maand, maar zet geen dingen die je over een maand wil doen op de to do-list waar ook items op staan die je die dag wil doen. Allemaal interessante manieren om een to do-list te maken, maar is een to do-list wel zo verstandig?

Een veelgehoord advies is: maak geen to do-list. Vraag aan een ceo hoe hij of zij zorgt dat dingen gedaan zijn: het antwoord zal niet vaak zijn dat er een to do-list wordt gemaakt. Wil je iets doen? Maak er tijd voor vrij in je agenda. Wil je aan je blog werken, dan hoef je daar niet meteen 6 uur voor uit te trekken: al doe je het maar eens per week een uurtje. Zet het in je agenda, zodat je weet waar je aan toe bent. Komt er een andere afspraak overheen? Dan verplaats je je blog-afspraak naar een ander moment (maar spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je dat niet vaker dan drie keer doet).