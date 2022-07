​MTV voegt prijs voor ‘beste metaverse-optreden’ toe aan VMA’s

MTV gelooft helemaal in het metaverse. Het heeft voor zijn Video Music Awards besloten om een nieuwe categorie in het leven te roepen, namelijk de prijs voor beste metaverse-optreden. De kanshebbers zijn ook al bekend: Ariana Grande, Justin Bieber, Charli XCX, Blackpink, BTS en Twenty One Pilots.

Metaverse Het metaverse is niet alleen een nieuwe, virtuele sociale locatie waaraan Facebook-bedrijf Meta werkt. Het is een virtuele plek waar mensen als avatars samenkomen en met elkaar verschillende werelden kunnen doorkruisen. Je kunt er vastgoed in kopen, kleding in aanschaffen en het sociale aspect is belangrijk. Je gaat niet meer in de echte wereld naar de bios, want dat kun je met je avatar straks in het metaverse doen. Dat is een beetje de algemene strekking van het metaverse, maar er zijn al veel games die ook het metaverse vertegenwoordigen. Dat is te zien aan de genomineerden in de nieuwe categorie van MTV voor zijn Video Music Awards (de bekende maanmannetjesaward). Normaal gaan VMA’s naar de beste clip, het beste lied en de beste nieuwkomende artiest, maar daar wordt nu dus een categorie aan toegevoegd.

Ariana Grande grote kanshebber Ariana Grande is met haar Rift Tour-optreden in Fortnite een goede kanshebber. Daarnaast hebben de dames van Blackpink zichzelf virtueel onsterfelijk gemaakt in PUBG Mobile, heeft het leger aan fans van BTS van hun jongensgroep kunnen genieten in Minecraft en bezochten Charli XCX en Twenty One Pilots beiden Roblox voor een concert. De meest bijzondere kanshebber in deze categorie is Justin Bieber in Wave. Wave is in tegengestelling tot Minecraft, Roblox, PUBG en Fortnite namelijk geen game. Wave is een aanbieder van virtuele concerten. Het publiek kan nu stemmen op wie de VMA verdient (en de andere VMA’s). MTV is er enthousiast over, want het wil graag artiesten in het zonnetje zetten die grote impact hebben gemaakt in het metaverse. Het wil graag creativiteit belonen. Concerten in videogames zijn al langer populair, maar MTV kiest hier duidelijk voor ‘metaverse’ en niet voor concert in videogame. Dat benadrukt dat het brood ziet in het metaverse en het is dan ook de vraag welke rol het bedrijf hier -naast deze award- zelf in wil gaan spelen.

Travis Scott Het valt op, want niet alle games die een nominatie hebben ontvangen, zijn metaverses. PUBG is bijvoorbeeld niet echt een metaverse, terwijl Roblox dat duidelijk wel is: je kunt hierin allerlei nieuwe werelden creëren. En als we kijken naar games die niet per se metaverses zijn, dan kunnen we ook een paar artiesten noemen die een nominatie aan hun neus voorbij hebben zien gaan. Post Malone gaf een concert in Pokémon Go, al is de vraag of dat met datum maart 2021 niet te lang geleden is. Toch zijn er meer artiesten die naast een nominatie grijpen: Travis Scott deed het enorm goed in Fortnite, evenals Lil Nas X in Roblox. Vooral Travis Scott had wel een nominatie verdient: waar Ariana Grande werd bekeken door 27,7 miljoen unieke gebruikers, werd Travis Scotts concert in dezelfde game door 45,8 miljoen mensen bezocht. Maar: ook hier zal de datum van het concert mogelijk een rol spelen.

Fans van artiesten en fans van games Enerzijds wordt deze award een strijd tussen de fans van deze artiesten. Ariana Grande, Justin Bieber, Blackpink en BTS staan bekend om hun enorm fanatieke fans, waardoor de kans groter is dat zij winnen. Daarnaast is er ook nog de populariteit van de games of metaverses waarin ze verschijnen. Fortnite is uit dit lijstje de meest bekende game, dus de kans dat mensen Ariana hebben gezien is groter. Bovendien is het ene concert ook langer dan het andere, of meer gehypet, waardoor er veel facetten meespelen die misschien niet zozeer te maken hebben met de kwaliteit van het optreden. Ook is het de vraag wie de award mag ophalen. MTV zal uiteraard kiezen voor de artiest zelf, maar iedereen weet dat dat eigenlijk niet helemaal klopt. Natuurlijk geldt dat ook voor een videoclip: dat heeft ook een regisseur, maar in het geval van een videogame heeft de artiest niet zelf de vaardigheden om hun virtuele figuur in elkaar te knutselen. Het zijn ontwikkelaars die zorgen dat het personage er echt uitziet en ook nog realistisch beweegt. Het is dan ook te hopen dat de mogelijke winnaar een ontwikkelaar meeneemt om de prijs in ontvangst te nemen.

MTV VMA's 2022 De Video Music Awards van MTV worden uitgereikt op 28 augustus in het Prudential Center in New Jersey.