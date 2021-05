Deviltime briljante video voor de Rode Duivels verrast iedereen

We gaan hier niet roepen dat de creativiteit in België van een hoger niveau is dan die in Nederland. We gaan dus ook niet zeggen dat de Belgische editie van (Wie) is de Mol echt veel leuker en verrassender is. Laten we voorzichtig zeggen dat ze in België wat anders aankijken tegen creativiteit op televisie en in reclamecampagnes.



Het EK voetbal komt eraan. Wij worden inmiddels gebombardeerd met shirtjes, broekjes, capes en andere Oranje attributen. Dikke pret is er met Ferry die bondscoach Frank te grazen weet te nemen (zie video onderaan dit bericht) in een Netflix special. Maar om even bij de inleiding te blijven, onze zuiderburen zitten dus zeker niet stil. Dit jaar wordt meer dan eens de kaart van de Rode Duivels getrokken met de campagne ‘Deviltime’ die afgelopen woensdag werd gestart met een videoclip waarin duidelijk wordt dat het uur van de duivel is aangebroken.



In deze videoclip zien we hoe de huidige bondscoach Roberto Martínez de voormalig bondscoaches Raymond Goethals en Guy Thys (beiden zijn al lang geleden overleden) met behulp van deepfake technologie ontmoet op de Grote Markt van Brussel. Of de, wat ze in België de gouden generatie noemen, het nu echt gaat doen gaan we met z’n allen zien. Gezond chauvinisme mag er wezen want ook 'ons Oranje’ kent immers een in hetzelfde edelmetaal gegoten generatie.