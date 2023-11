Blijdorp: Van dierentuin naar een icoon voor natuurherstel

In Diergaarde Blijdorp sta je oog in oog met veel van het moois dat de wereldwijde natuur te bieden heeft. Maar Blijdorp is zoveel meer dan alleen een dierentuin. Het heeft ook een sterke focus op soortbehoud en natuurherstel. En daarom hebben ze recent een vernieuwde missie aangekondigd. Hiermee positioneert Blijdorp zich nu als een impactvolle organisatie die actief bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit en de bescherming van ecosystemen.

In lijn met deze koerswijziging naar een meer impact gerichte benadering, heeft Blijdorp het eveneens Rotterdamse bureau DPDK aangesteld als strategisch partner. Deze samenwerking markeert de focus van Blijdorp om niet alleen digitale innovaties te implementeren, maar ook om een alomvattende transformatie in positionering en branding te ondergaan.

Digitale strategie en customer experience



DPDK, met zijn diepgaande kennis op het gebied van digitale strategie en customer experience, speelt een cruciale rol in deze transitie. Hun expertise wordt ingezet om Blijdorp te helpen haar missie van duurzaamheid effectief over te brengen en te integreren in alle facetten van de organisatie. Dit houdt in het ontwikkelen van strategieën die bezoekers een intensere en educatieve beleving bieden en tegelijkertijd zorgen voor een sterkere personalisatie van interactieve ervaringen. Zo draagt DPDK bij aan het versterken van de inspanningen van Blijdorp op het gebied van soortbehoud en natuurherstel, en helpt het bij het creëren van dieper bewustzijn en grotere betrokkenheid bij het publiek.

De samenwerking zal ook gericht zijn op het aantrekken en betrekken van jongere generaties, alsmede het versterken van zakelijke relaties door het inzetten van innovatieve digitale oplossingen. Deze benadering omvat niet alleen projecten gericht op consumenten zoals de nieuwe merkidentiteit en positionering, een introductiecampagne, het vernieuwde digitale platform blijdorp.nl en een verbeterde mobiele app maar ook het initiëren en versterken van B2B-partnerships door middel van een geïntegreerd CRM-systeem. Deze strategische uitbreiding stelt Blijdorp in staat om haar netwerk van gelijkgestemde organisaties uit te breiden en samen te werken aan gedeelde doelstellingen op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid.

In de volgende fase zullen DPDK en Blijdorp zich richten op het verhogen van de betrokkenheid bij de vernieuwde missie van de dierentuin. Dit zal gebeuren door middel van innovatieve ontwerp- en content strategieën die gericht zijn op het actief betrekken van bezoekers, met als doel een grotere impact te realiseren, zowel binnen als buiten de dierentuin.