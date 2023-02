Bizar nieuws dat echt waar is: Waddenvereniging voert slim campagne

De door de Waddenvereniging ontwikkelde campagne 'Echt?!' zet bovenstaande nieuwsfeiten centraal. Echt nieuws dat zo bizar is, dat je denkt dat het niet waar is.

Als je het allemaal hoort, geloof je je oren niet. Het is eigenlijk bizar dat in de Wadden, een van onze mooiste Unesco Werelderfgoedgebieden, de schadelijke activiteiten zich op blijven stapelen. En dat allemaal omdat we de economie op één zetten, in plaats van de natuur.

De Waddeneilanden zijn een plek waar je absoluut een keer geweest moet zijn. Het staat met stip op 1 in de Bucketlist van dingen die je gezien en gedaan moet hebben in eigen land. Je kan er écht het gevoel hebben op vakantie te zijn, al is het alleen al omdat je de boot moet nemen om er te komen. Maar .... het gaat niet goed met de Wadden.

Al die schadelijke activiteiten zijn funest voor het mooie waddengebied. Als we op deze voet verder gaan, is het op den duur gebeurd met de natuur. Het is tijd dat we dat gaan beseffen.

Van urgentie naar verdieping

"Met de extreme berichten en vormgeving prikkelen we mensen en zetten we ze aan het denken. Met radiocommercials, outdoor en een online en social campagne zorgen we voor een groot bereik. Wie getriggerd wordt door de verbijsterende nieuwsfeiten kan op de campagnesite waddenvereniging.nl/echt ontdekken dat het inderdaad echt waar is allemaal." Aldus een woordvoerder van de Waddenvereniging.

Met ‘gefactcheckte’ artikelen kan iedereen zich verdiepen in de problematiek.

Meer besef

Met de campagne wil de Waddenvereniging vooral duidelijk maken dat de natuur van de Wadden onder druk staat. Dat het besef groeit dat de natuur van de Waddenzee betere bescherming nodig heeft. En dat de natuur voorop moet staan.