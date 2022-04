Sea Shepherd toont 'Catch Of The Day 2050'

Via een QR-code kunnen voorbijgangers meer informatie krijgen over het project en de dreiging die overbevissing vormt voor onze oceanen.

Als aftrap van de campagne is er in het centrum van Amsterdam (Spui) een klassieke Hollandse haringkar opgezet. Maar in plaats van echte vis, zullen de passerende lokale bevolking en toeristen er haring, makreel en garnalen vinden, die volledig zijn gemaakt van afgedankte visnetten. De kunstwerken, gemaakt door kunstenaars van designopleidingen in Nederland, dienen als een tastbare en alarmerende visuele metafoor voor de toekomst.

Om dit bewustzijn te vergroten, en actie om de oceaan te redden te promoten, komt Sea Shepherd met de Catch Of The Day 2050 campagne. Hierin tonen ze vissen en schaaldieren gemaakt van in de Noordzee gevonden visnetten.

Als overbevissing aanhoudt, zal er in 2050 meer zeeafval, zoals visnetten en ander visgerei, dan daadwerkelijke vis rondzwemmen in onze oceanen.

Kunstenaars

Voor de Catch Of The Day 2050 campagne werkte Sea Shepherd samen met kunstenaars van twee designscholen in Nederland: Dutch Design Academy Eindhoven en ArtEZ University of the Arts Zwolle.

“Op het eerste gezicht leken de visnetten stevig en stug, maar na wat onderzoek bleek dat het materiaal verschillende kwaliteiten had. Door hands-on met de visnetten te werken, werden we ons bewust van de impact die het heeft op de oceaan. Het resultaat in de vorm van kunst laat zien dat we zorg moeten dragen voor het milieu en meer aandacht moeten besteden aan dat wat er al is." Evy Cornelissen, 4e jaars, Dutch Design Academy Eindhoven.

“Voor mij zorgde deze opdracht voor bewustwording van de hoeveelheid afval die in de oceaan wordt gedumpt. Het is daarom extra mooi dat we dankzij deze samenwerking het gedumpte materiaal een tweede leven hebben kunnen geven.” Salomé Kopong, 1e jaar Illustration Design, ArtEZ University of the Arts Zwolle.

Voedselfotografie-expert Chuck Studios zorgde er vervolgens voor dat ze de vissen op dezelfde manier fotografeerde als echt eten.

Raak betrokken

Jij kunt ook helpen om overbevissing te stoppen en onze oceanen te redden door de strijd van Sea Shepherd voor de oceanen te steunen. Dat kan al door een kleine donatie of door merchandise te bestellen. Meer info over Sea Shepherd is te vinden via de website.