Naar de andere kant van de Atlantische Oceaan in een roeiboot

De Atlantische Oceaan oversteken in een roeiboot is al een uitdaging op zich. Maar om dat nu midden in de winter te doen? Nou, dat is precies wat twee vrienden, Tristan Sim en Aidan Scherpbier uit Zwolle, vanaf 12 december gaan doen. Team Migaloo, zoals zij zich noemen, doet dan mee aan de One For The Sea challenge. Ik mag hopen dat die naam niet betekent dat de organisatie er van uit gaat dat er ook deelnemers op zee zullen achterblijven, als je begrijpt wat ik bedoel.

5.000 kilometer roeien voor het behoud van zeebos

De Atlantische roeitocht start 12 december vanuit de haven van het Canarische Eiland La Gomera. De route, mits de deelnemers hun navigatie skills, en apparatuur, op orde hebben, voert uiteindelijk naar het 5000 kilometer verderop gelegen Antigua-Barbuda. Op zich is dat wel de meest prettige route, kwa temperaturen. Maar de deelnemers mogen zich toch opmaken voor stormen en golven van acht meter.

One For The Sea is een initiatief van het Schotse whiskymerk Talisker. Het project heeft als doel aandacht te genereren en fondsen te werven voor het werk van Parley for the Oceans: het beschermen en behouden van 100 miljoen vierkante meter zeebos in 2023. Team Migaloo koos ervoor om samen te werken met One For The Sea, omdat het gelooft in de kracht van de oceanen en wil bijdragen aan gezondere oceanen voor onze gezamenlijke toekomst.