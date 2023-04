​Zo houd je je huis koel deze zomer

De zon laat zich al een paar dagen zien en daardoor beginnen we ons spontaan op te maken voor de zomer. Het anti-vliegenscherm wordt er weer bijgepakt en het schoonmaakmiddel om die zwarte spijlen van de BBQ weer te laten glanzen is in de aanslag. Vraag jij je af hoe je je huis dit jaar zo lang mogelijk koel houdt? We geven je een paar tips.



Screens als zonwering

Vaak doen mensen in de zomer hun gordijnen dicht, maar er zijn ook andere zonweringsoplossingen die enorm kunnen helpen tegen het opwarmen van je woning. Zonwering screens zijn, doordat ze helemaal zijn aangesloten op je kozijn, enorm effectief in het buitenhouden van de warmte. Er komt immers geen zonlicht omheen, zoals bij veel andere zonweringsoplossingen. Goed om te weten: zonwering aan de buitenzijde is 2 keer zo goed in het buitenhouden van de warme zon als binnnen-zonwering.

Sluit ramen en deuren

Door ramen en deuren overdag gesloten te houden, komt er geen warme wind naar binnen. Ventilatie is wel van belang, maar doe alleen het hoognodige en laat verder de boel lekker dicht. Op die manier blijft de warmte buiten en de koelte lekker binnen.

Open de ramen

Dit lijkt tegenstrijdig advies en als je alleen naar de titels kijkt, dan is dat ook zo, maar in dit geval gaat het om de avonduren. Vaak koelt de temperatuur buiten enorm af en dan kan het fijn zijn om even een raam open te doen en te zorgen voor zowel koude als frisse lucht binnen. Pas wel op voor muggen, want die komen daardoor eerder naar binnen dan wanneer ze voor een dichte deur staan.

Isoleer je woning

Vaak vinden mensen dit een rare tip: woningisolatie wordt vaak juist geassocieerd met iets warmer maken. Echter blijkt het ook te helpen in het het zorgen dat de warmte buiten blijft, vooral ‘s ochtends. Denk aan HR++-glas en spouwmuurisolatie. Bovendien heeft het isoleren van je woning uiteindelijk ook in de winter (en qua woningwaarde) een positieve uitwerking op de temperatuur in huis.

Groen op de gevel

Het ziet er niet alleen mooi uit, het heeft ook nog eens een functie. Als je een klimop, blauwe regen of wilde wingerd tegen de gevel hebt, dan houden ze de warmte-instraling flink tegen. Zelfs bomen die niet tegen je huis aan staan, maar er wel omheen staan, zouden zorgen voor het weghouden van de warmte. Maar begroeiing op de gevel is net even mooier, zeker als het een blauwe regen is.

Als het echt niet anders kan…

Lukt het ondanks de bovenstaande tips niet om je huis koel te houden deze zomer, dan kun je het beste kiezen voor een ventilator als het echt te warm wordt binnen. Een airconditioner gebruikt namelijk erg veel stroom en er zitten speciale middelen in om kou te creëren die niet goed zijn voor het milieu. Is het echt te warm buiten, dan kun je dus beter kiezen voor de iets minder energieslurpende en vervuilende airco.

