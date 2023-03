​Licht en ruimtelijk: vergroot je woning met een glazen schuifwand

Het is tof, een veranda, maar als de winter zo doorwintert als nu, dan ben je beter af met een glazen schuifwand. Je kunt hiermee zorgen dat je heerlijk op de veranda kunt zitten, zonder dat je het koud hoeft te hebben. En je kunt nog steeds je hele tuin zien.



Glazen schuifwanden

Glazen schuifwanden zijn bedoeld als een soort verlenging van je huis. Niet alleen trek je hierdoor je veranda meer bij je woning als aparte ruimte: door de glazen wand valt er veel licht binnen en dat geeft een heel ruimtelijk gevoel. Meer nog dan wanneer je bijvoorbeeld voor deuren kiest, omdat je daar met meer kozijnwerk te maken hebt. Je kunt heerlijk kijken naar alles wat er in je tuin gebeurt, terwijl jij lekker warm achter de glazen schuifwand zit.

Deze wand zorgt er niet alleen voor dat de kou niet naar buiten gaat: het zorgt ook voor een extra laag aan isolatie van je woning: het is een extra manier om juist te zorgen dat kou minder goed naar binnen kan komen. Iets dat zeker in de huidige tijd van hoge energie- en gasrekeningen geen overbodige luxe is. Het zijn maar kleine beetjes, want glas laat vrij veel kou door, maar het is zeker meer dan wanneer er geen wand zou zijn.

Glas en aluminium

Misschien vraag je je af hoe het dan zit met die glazen schuifwanden: die moeten immers toch op een bepaalde manier worden bevestigd. Dat is met aluminium onderdelen. De glazen platen worden daarin gezet en het aluminium zorgt voor een soort kozijn. Het voordeel is dat je het kan bevestigen op hout, maar ook op een muur of op aluminium. Daaraan zijn weer wielen bevestigd, want het moet wel open en dicht kunnen schuiven. Die zijn vaak gemaakt van nylon, omdat dit erg sterk is.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan een glazen schuifwand: zo kan het zijn dat er steeds vogels tegenaan vliegen, omdat ze niet zien dat er een raam zit. Daarnaast moet je de ramen wel (laten) lappen: je krijgt er wel in één keer veel meer glaswerk bij. Maar het voordeel is wel dat je een soort van in je tuin kunt zitten, ook als het pijpenstelen regent. Eén van de grootste voordelen is echter wel dat zo’n schuifwand als het ware een extra kamer creëert. Een ideale plek om een soort kruidenkasje te maken, of om een fijne lichte tuinkamer te creëren met veel groen, een fijne witte loungebank en sfeervolle verlichting.

Daarnaast is het ook fijn om in de zomer niet in de barbecuelucht te hoeven zitten. Je kunt immers ‘binnen’ eten en de deuren redelijk dicht houden om te voorkomen dat je volledig in de rook van de barbecue zit. En juist omdat je binnen zit, is de kans op wespen en andere insecten op je voedsel ook minder groot. Helemaal niet zo’n gek idee dus, zo’n wand om doorheen te kijken, of gewoon wel helemaal open te schuiven als het Nederlandse weer het een keertje wél toelaat.

[Fotocredits - J © Adobe Stock]