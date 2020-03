Een slimme woning waarbij je het licht, energie, warmte maar ook de beveiliging vanaf een afstand kunt bedienen. Het is inmiddels in veel moderne (nieuwbouw)huizen geïntegreerd onder de noemer domotica. Er zijn al diverse apparaten op de markt die het woongemak een stuk aangenamer maken. Naast de al bekende methodes om je gordijnen, verwarming en ramen op afstand aan te sturen, is er nu ook de mogelijkheid om je zonwering op afstand te bedienen. Zo kun je heel eenvoudig de elektrische rolluiken aansturen met je smartphone. Welke soorten apps voor elektrische rolluiken zijn er onder meer?



De Somfy Connexoon IO

Bedien de rolluiken met je smartphone en je ziet direct de stand van je rolluik: open of dicht, aan of uit, omhoog of omlaag en de tussenposities. Een perfecte manier om je rolluiken op afstand te bedienen en te beheren. Deze app heeft een aantal unieke functies die het wooncomfort zal verhogen.

TaHoma

Een modern en slim huis begint met TaHoma. Met deze app bedien je het hele huis, dus niet enkel de elektrische rolluiken. Je hebt optimale controle via speciale sensoren en een camera. Je kunt de app volledig personaliseren en automatiseren. Deze app kun je op diverse producten aansluiten zoals de verlichting, temperatuur en de zonwering.

Verschil TaHoma en Connexoon io

Het verschil tussen de twee systemen is dat de TaHoma de meest uitgebreide smarthome oplossing biedt. Het bedient je gehele woonomgeving via de smartphone of tablet. Het is altijd precies op de hoogte van de situatie thuis. TaHoma is compatible met io-homecontrol en producten van Velux, Philips, Danfoss en Honeywell.

De app Connexoon io is gericht op mensen die alleen hun zonwering, elektrische rolluiken of garagedeuren/hekken vanuit huis of onderweg willen bedienen en aansturen via hun smartphone. Deze producten moeten uiteraard wel uitgerust zijn met een ingebouwde Somfy io motor (io-homecontrol).

Hoe werkt het?

Wil jij ook de elektrische rolluiken aansturen met je smartphone of tablet? Dan moet je zorgen dat je hiervoor de juiste techniek in huis hebt. Schaf je nieuwe elektrische rolluiken aan, dan worden ze samen met een internetkastje bij jou thuis gemonteerd. Dit kastje staat in contact met de elektrische rolluiken. Dit gebeurt allemaal draadloos. Het enige wat je nodig hebt is een stabiele internetverbinding. Komt ineens de zon door? Dan kan je met jouw smartphone vanaf je werk of een andere locatie gemakkelijk de rolluiken sluiten. Zo stap je later een heerlijk koel huis binnen.

Scenario’s programmeren

Naast het grote voordeel dat je via de app vanaf afstand jouw elektrische rolluiken kunt bedienen, heeft het gebruik van de app nog meer voordelen. Je kunt bijvoorbeeld ook scenario’s programmeren. In een scenario kun je aangeven hoe laat bijvoorbeeld elke dag de rolluiken omhoog mogen of hoe laat je wilt dat ze elke avond sluiten. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om warmte sensoren aan te schaffen en deze hieraan te koppelen. Op die manier kun je in het scenario ook de temperatuur opnemen. Hiermee kun je de elektrische rolluiken zo automatiseren dat ze vanzelf sluiten als de temperatuur oploopt tot een bepaald aantal graden Celsius of dat ze juist opengaan zodra de zon begint te schijnen.

Gemakkelijk te koppelen

De montage en de bediening van elektrische rolluiken is zeer gebruiksvriendelijk. Je kunt de rolluiken eenvoudig ophangen en ook het internetkastje is in een mum van tijd geïnstalleerd. Daarna kun je de app op je telefoon, tablet of ander mobiel apparaat installeren. Je koppelt de producten en je kunt nu vanaf elke locatie de rolluiken met je telefoon bedienen. De producten sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor het altijd maar één handeling kost om de elektrische rolluiken te openen of sluiten. Heb je het gemak van slimme apparaten ontdekt? Dan kun je later ook gemakkelijk andere apparaten zoals screens, lampen of zonwering toevoegen.

Rolluiken aanschaffen?

Is jouw woning nog niet voorzien van rolluiken maar zit je niet te wachten op breek- en sloopwerk? Geen zorgen. De rolluiken met elektrische bediening kunnen zonder breekwerk en overlast geplaatst worden. Je hoeft zelfs de muren niet opnieuw te verven of te behangen. Je kunt kiezen uit normale elektrische rolluiken, inbouwrolluiken of rolluiken met hor.

[Fotocredits © simonmayer - Adobe Stock]