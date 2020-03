Houten jaloezieën koppelen aan je smartphone zorgt voor optimaal gemak. Steeds vaker worden houten jaloezieën van een elektrische motor voorzien, waardoor zij kunnen worden bediend met een afstandsbediening of middels een app op de smartphone. Je kunt met één druk op de knop of één tik in de app je jaloezieën stellen op de gewenste hoogte. Het is mogelijk om één of meerdere houten jaloezieën te verstellen, waardoor je in een handomdraai geniet van de gewenste sfeer in huis of de best passende zonwering voor dat moment.



Eenvoudig je houten jaloezieën stellen

Het is niet langer nodig om met touwtjes aan de slag te gaan voor het stellen van je jaloezieën op de perfecte hoogte. Komt er te veel zon in huis of wil je juist even genieten van wat extra daglicht in de kamer? Je pakt je smartphone en stelt de houten jaloezieën in op een hoogte die op dat moment bij jou past. De elektrische motor zorgt ervoor dat de jaloezieën automatisch naar de gewenste hoogte bewegen.

De houten jaloezieën bedienen met de afstandsbediening

Houten jaloezieën die voorzien zijn van een elektrische motor kunnen worden bediend met een afstandsbediening, welke bijgeleverd wordt. Heb je een favoriete middenpositie voor een bepaald moment van de dag of nacht? Met behulp van de afstandsbediening zorg je er eenvoudig voor dat de jaloezieën naar deze hoogte bewegen, zonder dat je steeds weer eindeloos moet knoeien met touwtjes om meerdere jaloezieën op dezelfde hoogte te krijgen.

De houten jaloezieën besturen met je smartphone

Het is tegenwoordig natuurlijk mogelijk om vrijwel alles aan je smartphone te koppelen voor een makkelijke en snelle bediening. Ook bij de houten jaloezieën met elektrische motor is dit mogelijk. Hiervoor dienen de jaloezieën gecombineerd te worden met een TaHoma Box. Via de bijbehorende app worden de houten jaloezieën eenvoudig op de juiste hoogte gesteld. Overigens kunnen er meerdere Somfy producten met elektrische motor worden bediend via deze app. Denk bijvoorbeeld aan screens en rolluiken. Heb je gordijnen, verlichting of een alarmsysteem van Somfy? Ook deze kunnen worden aangestuurd middels deze praktische app.

De jaloezieën aanpassen aan je eigen voorkeuren

Met behulp van de elektrische motor, de afstandsbediening en de app zorg je er makkelijk voor dat de houten jaloezieën bewegen zoals jij het wilt en wanneer jij maar wilt. Ideaal om de stand van de jaloezieën perfect aan de passen aan de sfeer, je stemming of het moment. Natuurlijk wil je dan ook dat de uitstraling van de houten jaloezieën perfect bij je past. Deze moeten niet alleen bij je persoonlijke smaak passen, maar ook aansluiten bij de bestaande sfeer en het interieur in je woning. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om de jaloezieën echt helemaal aan je eigen voorkeuren aan te passen. Zo zijn er veel verschillende kleuren beschikbaar binnen het assortiment.

Optimaal gemak met houten jaloezieën met elektrische motor

Wil jij ook genieten van een hoog wooncomfort, mooie raambekleding en optimaal gemak? Al deze fijne kenmerken zijn terug te vinden in de houten jaloezieën met elektrische motor, welke je direct via een afstandsbediening of je smartphone kunt bedienen. Kies jouw favoriete look, bestel en ga ervan genieten!